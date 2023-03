Weerbericht F1 Bahrein: Warm en droog tijdens seizoensopener

Naar verwachting verloopt de eerste Grand Prix van het jaar droog en warm. De seizoensopener vindt namelijk plaats in Bahrein. Bloedheet is het echter niet. De Formule-1 weekends in het Midden-Oosten vinden plaats in maart of juist in november en dat is niet voor niks. Wanneer deze georganiseerd zouden worden tussen mei en september zou het veel heter zijn met mogelijk 40 graden. In maart ligt de maximumtemperatuur in Bahrein veelal tussen 25 en 28 graden en komend weekend is dit niet anders. Klimatologisch gemiddeld valt er op twee dagen regen in maart en dit jaar zal dit niet tijdens het eerste weekend zijn.

‌Zonnig weer, race na zonsondergang

‌Het raceweekend verloopt zonnig met hooguit hier en daar een onschuldig stapelwolkje. De wind houdt zich rustig en het wordt 26 tot 29 graden. De warmste dag lijkt de zondag te worden met 29 graden en deze maximumtemperatuur valt in de loop van de middag. De race vindt echter plaats in de avond. De start is vlak na zonsondergang en de temperatuur ligt tijdens de race rond 23 graden.‌

Heet asfalt

Het asfalt zal overdag door de felle zon (UV-index 9 midden op dag) heel heet worden en tijdens de race afkoelen. Hiermee moet rekening worden gehouden met betrekking tot de bandenstrategie.