Waarom Red Bull beter met de Pirelli-banden omgaat dan Ferrari

Ferrari trapte het Formule 1-seizoen 2022 af als het te kloppen team. Charles Leclerc won twee van de eerste drie Grands Prix. Red Bull Racing sloeg echter snel terug en is sinds de zomerstop alleen maar verder uitgelopen. Met name de race pace van de RB18 is dik in orde, dit onder meer dankzij de manier waarop de auto met de Pirelli-banden omgaat. Een groot deel van de verbeterde performance komt ongetwijfeld door de aerodynamische ontwikkeling. Dit is een gebied waar alle F1-teams het hele jaar druk mee bezig zijn. Er zijn echter nog andere belangrijke aspecten die net zo'n belangrijke rol kunnen spelen als het gaat om de algehele performance. Dit is dan misschien ook de reden waarom de bandenproblemen van Ferrari niet alleen met aerodynamica te maken hebben.

Het lijkt erop dat de banden van Ferrari sneller oververhit raken dan die van Red Bull. In de kwalificatie is dat perfect. Het helpt bij het sneller laten presteren van de banden en heeft ervoor gezorgd dat Leclerc en Carlos Sainz geregeld om pole-position strijden. Maar de aanhoudende hittecyclus die de banden in de loop van een racestint ondergaan, kan de temperatuur bij Ferrari sneller doen oplopen dan bij Red Bull. Hiermee wordt het strategische voordeel dat het eerder leverde weer teniet gedaan. Nu we weten hoe verschillend de banden van Red Bull en Ferrari presteren, is het interessant om te zien hoe beide teams de warmteoverdracht van de remmen totaal anders aanpakken. Dit zien we met name als we kijken naar de samenwerking tussen de velg en de opgebouwde hitte bij de band.

Dit is een gebied waar F1-teams een aanzienlijk deel van hun middelen instaken onder de eerdere reglementen. De invoering van de 2022-regelgeving heeft er grotendeels voor gezorgd dat dat onderzoek en die ontwikkeling opnieuw moesten worden gedaan. De komst van de 18 inch wielen heeft tot heel andere afmetingen geleid. De schijven aan de voorzijde van de auto moeten, in plaats van 278 millimeter, nu tussen de 325 millimeter en 330 millimeter zijn. Bovendien moeten de boorgaten minimaal 3 millimeter zijn. Hierdoor verandert niet alleen de manier waarop de warmte wordt verplaatst, maar ook hoe de luchtstroom loopt. Daar komt bij dat de luchtstroom vanuit de remmen alleen naar een naar achteren gerichte uitlaat wordt afgevoerd. Voorheen deden teams dit via de voorkant van het wiel voor een extra aerodynamisch effect.

Ferrari F1-75 voorremmen Foto: Giorgio Piola

Als reactie op deze veranderingen hebben Red Bull, McLaren, Alfa Romeo en AlphaTauri gekozen voor een remschijf met behuizing. Mercedes en Williams kozen voor een deels behuisde oplossing. Ferrari, Alpine, Aston Martin en Haas zijn de vier teams die de remschijf in de grotere remtrommel hebben geplaatst. Deze is groter om in de vergrote wielkast te passen.

McLaren begon het F1-seizoen met een behuizing, maar dat verliep niet zonder problemen. De MCL36 leek tijdens de wintertest in Barcelona bijzonder competitief, maar door de hoge temperaturen in Bahrein liep het Britse team al snel tegen oververhitting aan. Dit vergde diverse aanpassingen.

McLaren MCL36 oud en nieuw ontwerp. Foto: Giorgio Piola

Dit leidde ertoe dat McLaren ervoor koos om het carbonontwerp tijdelijk aan de kant te leggen en in te wisselen voor een metalen versie. De nieuwe versie, die tijdens de Grand Prix van Spanje werd geïntroduceerd, kende een veel grotere kuip en vereiste een omleiding van leidingen om de koele lucht naar de remklauw te voeren. Hoewel andere teams met eenzelfde ontwerp geen problemen hadden, zijn ook zij het hele seizoen bezig geweest om dit verder te optimaliseren. Bij Red Bull is goed te zien hoe kleine veranderingen hebben geleid tot een veel betere performance. De blootliggende isolatie uit het oorspronkelijk ontwerp (links) werd verwijderd toen het team de vorm van de kuip opnieuw ontwierp. De kuip kreeg vervolgens diverse vormveranderingen om de overdracht van warmte tussen de rem, velg en band te verbeteren. Op de middelste en rechter foto is een verandering van vorm te zien.

De diverse remontwerpen op de Red Bull RB18. Foto: Uncredited

Om de temperatuur beter onder controle te houden, bracht Red Bull ook een thermische coating op de kuip aan. Aangezien Ferrari al liet weten geen grote nieuwe onderdelen mee te nemen in de slotfase van het seizoen, hoeven we niet te verwachten dat Ferrari de aanpak van Red Bull op de F1-75 kopieert. Dit zegt niet dat Ferrari niet goed heeft opgelet. Mogelijk komt het volgend jaar met een soortgelijk ontwerp op de proppen.

De verschillende ontwerpen op de RB18. Foto: Giorgio Piola