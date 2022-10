Max Verstappen met Stars and Stripes-helm aan de start in F1 Amerika

De Formule 1 strijkt dit weekend neer op Circuit of the Americas in Austin, Texas. Op dat circuit wordt sinds 2012 traditiegetrouw de Grand Prix van de Verenigde Staten afgewerkt. De organisatie van de Amerikaanse Grand Prix pakt elk jaar uit met veel entertainment, waardoor de USGP altijd een grote show is. De Formule 1-coureurs doen hier graag aan mee, zo ook Max Verstappen. De regerend F1-kampioen reist met een hagelnieuw helmontwerp af naar de Verenigde Staten.

De rode, witte en blauwe kleuren ontbreken niet op dit helmdesign. Deze staan voor de Amerikaanse Stars and Stripes. Uiteraard is het hoofddeksel van de 25-jarige coureur voorzien van het Red Bull-logo en is bovenop de helm de welbekende leeuw te vinden. Naast een nieuw helmdesign heeft Red Bull ook onder naam 'Unleash The Lion' een speciale Austin-kledingcollectie uit de kast getrokken.

Het is niet de eerste keer dat Verstappen zijn gouden kleurstelling inruilt. Eerder dit Formule 1-seizoen reed hij in Miami met een speciaal helmdesign. Naar de Grand Prix van Oostenrijk, waar de regerend wereldkampioen in principe elk seizoen met een andere kleurstelling op de proppen komt, nam hij ook een andere livery mee. De meest opvallende nam hij mee naar Nederland. Om vader Jos Verstappen te eren nam Verstappen junior een helm mee die geïnspireerd was op het design van zijn vader.