De Formule 1 stapt in 2026 na twaalf jaar over op een nieuw motorreglement en daarmee heeft de koningsklasse meteen een nieuwe motorleverancier weten aan te trekken. Audi maakte eind augustus bekend dat het vanaf 2026 toetreedt tot de sport met een eigen F1-motor. Daarbij liet het merk uit Ingolstadt overigens in het midden met welk team er samengewerkt gaat worden. Desondanks durft men bij Audi wel al vooruit te blikken richting de eerste jaren in de koningsklasse. Op een persbijeenkomst in Madrid vertelde Adam Baker, de CEO van Audi Formula Racing, dat men niet verwacht dat er direct successen geboekt worden, maar dat ze tegelijkertijd hopen dat er binnen enkele jaren gewonnen kan worden.

"We kennen de grootte van de uitdaging, maar we willen laten zien dat we succesvol kunnen zijn. De directieleden weten veel van F1 en zijn zich bewust van de uitdagingen. Maar als entreepunt is 2026 een heel aantrekkelijk jaar", zei Baker. "We zouden graag meteen competitief zijn, maar we moeten ook realistisch zijn. We willen binnen drie jaar in de positie zitten dat we races kunnen winnen. De regels veranderen en iedereen werkt nu binnen deze financiële restricties, dus de situatie is heel anders dan in het verleden, toen sommige teams een voordeel hadden. In deze situatie is drie jaar een realistisch doel."

Eind 2022 duidelijkheid over partnerteam Audi

Het is dus nog niet duidelijk met welk team Audi de handen ineen gaat slaan voor het F1-project, al is het een publiek geheim dat Sauber nadrukkelijk in beeld is. Audi zou naar verluidt zo'n 75 procent van de aandelen in het team willen kopen, maar Baker ontkent dat er al een deal is gesloten. Hij stelt dat hier later in 2022 nog duidelijkheid over komt. "We hebben alle mogelijkheden overwogen voor de opzet van ons project. Later dit jaar laten we weten met welk team we gaan samenwerken en hoe dat in zijn werk gaat. Maar we weten inmiddels wat we willen van onze ideale partner en dat is wat ons in staat stelt om in de toekomst succesvol te zijn."

De ontwikkeling van de eerste Audi F1-krachtbron is inmiddels al begonnen, nu er duidelijkheid is over hoe het motorreglement van 2026 eruit ziet. Nog voor het eind van het jaar verwacht Baker dat de motor op de testbank getest kan worden. "We konden heel snel beginnen met een zeer competente groep technici, dus we hebben nog niemand van buitenaf moeten inhuren. We zijn met zo'n 130 man, maar we bouwen het team heel snel uit", legt hij uit. "Het is een goede vraag wat het uiteindelijke aantal wordt, afhankelijk van hoeveel geld er is voor interne en externe kosten. Maar uiteindelijk zullen we groeien tot meer dan 300 medewerkers."

Nog niet bezig met aantrekken coureurs

Daar waar er inmiddels dus wel gewerkt wordt aan de krachtbron en het uitbreiden van het personeelsbestand, houdt Audi zich nog niet bezig met de coureurs voor het project. "Er is veel interesse, maar er is ook nog drieënhalf jaar te gaan. Dat is voldoende tijd voor veel veranderingen in de rijdersmarkt. We zullen een programma en een simulator opzetten en we gaan met coureurs werken voor de ontwikkeling. Dat kan gekoppeld worden aan een opleidingsprogramma, maar daar gaan we het later over hebben. De coureurs werken tegenwoordig veel meer in de simulator en het zou interessant zijn om een ervaren coureur aan te trekken", zegt Baker. Op de vraag of Carlos Sainz in beeld is, antwoordt hij: "Dat zou fantastisch zijn, maar er is nog een lange weg te gaan. Samen met [Fernando] Alonso? Dat is een droomteam! Natuurlijk hebben we interesse, maar het is lastig om te bedenken wat er in drie jaar tijd gaat gebeuren. We kunnen dromen, maar het zou speculatie zijn."