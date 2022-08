Audi beslist voor het eind van dit jaar over partner in Formule 1

Audi maakte vrijdag op Spa-Francorchamps formeel bekend dat het vanaf 2026 actief gaat zijn in de Formule 1. Het merk komt met een eigen krachtbron die gebouwd zal worden in Neuburg en gaat zich voor het chassis inkopen bij een bestaand team. Hoewel verwacht wordt dat dit om Sauber gaat, werd dit tijdens het persmoment nog niet bevestigd. Tijdens de persconferentie legde Audi-voorman Markus Duesmann uit waarom dat zo is.

“De lead ligt bij de power unit en dat presenteren we vandaag”, aldus Duesmann. “De beslissing over het team zullen we voor het eind van dit jaar nemen. Het samenwerken met het team vergt een andere werkwijze, we hebben nog niet besloten hoe we dat gaan doen. We zijn nog in gesprek met de teams, maar daarover zullen we zo snel mogelijk een uitspraak doen.”

Motorsport.com kon eerder melden dat Audi een meerderheidsbelang van 75 procent gaat nemen in het Zwitserse bedrijf, dat nu nog met Alfa Romeo actief is in de Formule 1. Het team stond eerder al in de belangstelling van Michael Andretti, maar met de komst van Audi houdt eigenaar Finn Rausing alsnog een flinke vinger in de pap. Hij houdt de overige 25 procent van de aandelen in eigen beheer. Daarmee wordt een soortgelijke constructie opgetuigd als tussen 2006 en 2009 met BMW.

Betere basis met bestaand team

Audi heeft uitgesloten dat het vanaf 2026 met een volledig nieuw team aan de start komt. Zo hoeft men het startbedrag van 200 miljoen dollar niet te betalen en staat er een goede basis voor het team. “Het is mogelijk om een Audi-aandrijflijn in een bestaande wagen te bouwen”, gaat Duesmann verder. “Het moet veranderd worden, maar we zullen niet met een compleet nieuwe operatie komen. De uitgangspositie voor de ontwikkeling is veel beter als je met een bestaande wagen begint.”

In een eerder stadium voerde Audi ook gesprekken met McLaren, Aston Martin en Williams over een eventuele overname, maar in deze gevallen liep dat op niets uit. Sauber is daardoor in principe de laatste concrete partij waarmee Audi in zee kan. Naast Audi is ook zustermerk Porsche vanaf 2026 actief in de Formule 1. Dat merk gaat in zee met Red Bull Racing. De verschillende operaties staan echter volledig los van elkaar, zo verklaarden de Audi-bazen vrijdagochtend.

Trailer: Audi treedt toe tot de Formule 1