Officieel: Audi kondigt Formule 1-entree in 2026 aan

De geruchten over een F1-entree van Audi zijn er al maanden, maar namen begin maart toe toen het Duitse merk een streep zette door de plannen om terug te keren naar het WEC en IMSA. Het merk met de vier ringen was in gesprek met McLaren voor een overname, maar die onderhandelingen liepen op niets uit. Ook Williams en Aston Martin zijn benaderd, maar ook daar liepen de onderhandelingen spaak. Hoewel Volkswagen CEO Herbert Diess begin mei bevestigde dat de plannen van Audi nog niet concreet waren, geraakten die wel in een stroomversnelling. Audi bleek serieuze belangstelling te hebben in Sauber, dat momenteel met Alfa Romeo in de Formule 1 opereert.

Veel hing echter af van de FIA. De Volkswagen Group wilde alleen in F1 stappen met een aangepast motorreglement, waarbij onder meer de complexe MGU-H verdwijnt en het elektrisch vermogen wordt verhoogd. Die bevestiging, die ingaat vanaf 2026, kwam in augustus en maakte de weg vrij voor Audi - en ook voor Porsche. Vrijdagochtend vond op het circuit van Spa-Francorchamps, waar dit weekend de tweede seizoenshelft van de Formule 1 begint met de Grand Prix van België, een persconferentie plaats met F1-baas Stefano Domenicali, FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Audi-topmannen Oliver Hoffmann en CEO Markus Duesmann.

“Ik ben zeer blij Audi te mogen verwelkomen in de Formule 1”, zegt F1 CEO Stefano Domenicali. “Het is een iconisch automerk, een pionier en technisch innovator. Dit is een belangrijk moment voor onze sport. Het is ook een erkenning dat onze overstap naar duurzame hybride motoren in 2026 de toekomstige oplossing is voor de automotive-sector. We kijken er allemaal naar uit om de Audi-logo’s op de grid te zien en in de komende periode hun verdere plannen te horen.”

De Volkswagen Group wil vanaf 2026 met twee merken de Formule 1 betreden. De Red Bull-Porsche-deal is in een afrondende fase en ook daar kan elk moment een bevestiging van komen. Zij produceren hun power units in het Red Bull-hoofdkwartier in Milton Keynes. Dit omdat de concurrentie eist dat de motorenprojecten van beide VW-merken compleet van elkaar gescheiden zijn, aangezien beide merken anders de concessies zouden delen en een extra voordeel zouden behalen.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Foto: Antonin Vincent / DPPI

Deal met Sauber

Audi gaat hoogstwaarschijnlijk dus in zee met Sauber. Momenteel heeft Sauber een deal met Alfa Romeo, dat als titelsponsor fungeert. Deze samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd en verlengd. Doordat er geen meerjarig plan op tafel ligt, kan Alfa Romeo door Sauber probleemloos worden ingeruild voor Audi. Jean-Philippe Imparato, CEO van het Italiaanse merk, liet in Hongarije weten dat beide partijen in 2023 nog wel met elkaar verdergaan.

Audi Sport heeft een rijke geschiedenis in de autosport, maar was nog nooit actief in de Formule 1. Het merk zegevierde maar liefst dertien keer in de 24 uur van Le Mans, zes keer in de prestigieuze 24 uur van de Nürburgring en vier keer in de 24 uur van Spa. Het merk was tot het eind van 2021 actief in de Formule E. In 2016-2017 won men het kampioenschap met Lucas di Grassi, een jaar later was ook het kampioenschap voor merkenteams voor Audi. Het team stopte in de Formule E om de focus te verleggen op de Dakar Rally. Daar kwam het merk afgelopen jaar met een volledig elektrische wagen in actie.