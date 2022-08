De technische formule voor het nieuwe motorreglement in de Formule 1 stond al enige tijd vast. Al in een vroeg stadium liet de FIA weten dat het een 1.6 liter V6-motor zou blijven. In die zin kiest de Formule 1 voor stabiliteit, al gaat die keuze wel gepaard met enkele belangrijke veranderingen op technisch vlak. Ten eerste stapt de Formule 1 vanaf het seizoen 2026 over op honderd procent duurzame brandstoffen. De sport wil hiermee de eigen duurzaamheidsdoelstellingen halen en de switch van E10 naar honderd procent duurzaam is eveneens belangrijk gebleken in de gesprekken met Porsche en dus de VW Group over een eventuele toetreding.

Daarnaast gaat het aandeel elektrisch vermogen fors omhoog, naar 350 kW om precies te zijn (het vermogen van de interne verbrandingsmotor in twee delen komt neer op ongeveer 400kW). Ook dit past bij het streven van de Formule 1 om te verduurzamen, zonder over te stappen op een volledig elektrische krachtbron. De derde technische verandering is het vervallen van de MGU-H. Dit deel van de huidige motor is buitengewoon geavanceerd, maar volgens de FIA niet relevant genoeg voor straatauto's door de complexiteit ervan en het vormt bovendien een drempel voor nieuwe toetreders. Het zou geïnteresseerden net als Honda in de beginjaren van het hybride tijdperk op achterstand zetten, waardoor aan bestaande leveranciers is gevraagd om dit voordeel op te geven.

In die zin valt het schrappen van de MGU-H een eerste concessie richting nieuwkomers te noemen. In de voorbije maanden zat het proces echter vast op aanvullende voordelen die nieuwkomers moeten krijgen. De concessies bestaan onder meer uit een verhoging van het motorische budgetplafond, dat ook nieuw is vanaf 2026, en extra uren op de testbank.- waarvoor eveneens aangescherpte restricties gelden. Voor beide onderwerpen luidde de vraag lange tijd hoeveel voordeel nieuwe partijen precies moeten krijgen, waarbij Red Bull en Porsche logischerwijs meer uit het vat wilden en Mercedes, Ferrari en Renault zo min mogelijk wilden weggeven. Laatstgenoemde merken wilden bovendien de keiharder garantie dat de motorprojecten van Audi en Porsche volledig van elkaar worden gescheiden, als beide merken besluiten deel te nemen.

Deze discussies hebben samen met wat politieke strubbelingen binnen de FIA meermaals voor uitstel van het nieuwe motorreglement gezorgd. Zo zou de FIA World Motor Sport Council alle plannen in eerste instantie eind juni al afhameren, zodat Red Bull en Porsche tijdens de Oostenrijkse Grand Prix met een gezamenlijk persbericht naar buiten konden treden. Eind juni is medio augustus geworden, waardoor er nu pas witte rook is. Bij deze staat het nieuwe motorreglement voor 2026 alsnog vast en lijkt de weg vrij voor Porsche om de Formule 1-deelname met Red Bull alsnog aan te kondigen. De FIA zinspeelt daar overigens ook op, door in het persbericht expliciet op te nemen als speerpunt: "Het nieuwe reglement moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe PU-fabrikanten. Het reglement is bedoeld om het voor nieuwkomers mogelijk en attractief te maken om op een competitief niveau in te stappen."

FIA-president Mohammed Ben Sulayem laat op zijn beurt nog in een statement weten: "De FIA blijft streven naar innovatie en duurzaamheid - binnen ons gehele motorsportportfolio. De Formule 1 power unit-reglementen voor 2026 zijn het meest in het oog springende voorbeeld van deze missie. De introductie van de geavanceerde PU-technologie met synthetische, duurzame brandstof is in lijn met ons doel om relevant te zijn voor straatauto's en om ons doel te halen om in 2030 klimaatneutraal te opereren. De Formule 1 groeit immens en we hebben er vertrouwen in dat deze reglementen voortborduren op de sensatie die de veranderingen in 2022 geproduceerd hebben."