Eerste echte aanwijzing: Porsche neemt 50 procent van Red Bull F1 over

Het officiële persbericht wilden Porsche en Red Bull Racing bij de Grand Prix van Oostenrijk naar buiten brengen, maar het uitstellen van de goedkeuring voor de motorreglementen van 2026 heeft ervoor gezorgd dat dit werd uitgesteld. Dat persbericht is er nog steeds niet, maar wel is er nu het eerste officiële bewijsstuk dat de Duitse autofabrikant in 2026 met Red Bull terugkeert in de Formule 1. Onder meer in Marokko werd deze week officiële informatie gepubliceerd over de goedkeuring van de aanvraag die Porsche AG en Red Bull GmbH hebben ingediend om Porsche 50 procent van de aandelen in het F1-programma van Red Bull over te laten nemen. Die aanvraag moesten de bedrijven indienen bij de mededingingsautoriteiten, onder meer in twintig landen buiten de Europese Unie. Een van die landen is Marokko, waar de wetgeving bepaalt dat aanvragen bekendgemaakt worden zodra zij zijn goedgekeurd.

De aankondiging in Marokko betekent dus dat een van de slechtst bewaarde geheimen van de Formule 1 nu zeker is. Porsche keert vanaf 2026 dus terug in de Formule 1 en neemt daarvoor een belang van 50 procent in de gehele F1-operatie van het merk. Dat houdt in dat de autofabrikant dus niet alleen als motorleverancier terugkeert, maar dat Porsche ook voor de helft eigenaar wordt van het team Red Bull. Het voordeel hiervan is dat grote delen van de krachtbron onder één dak ontwikkeld en gebouwd kunnen worden bij Red Bull Powertrains in Milton Keynes. Het is daarnaast ook zeer waarschijnlijk dat AlphaTauri vanaf 2026 met Porsche-motoren gaat rijden. Wel blijft het Italiaanse team volledig in handen van Red Bull GmbH.

Met deze eerste officiële aanwijzing van de samenwerking tussen Porsche en Red Bull resteert de vraag hoe het met de F1-plannen van Audi zit. Het merk uit Ingolstadt kreeg - net als Porsche - op 7 april al groen licht van de Volkswagen Group om de Formule 1 te betreden in 2026. Sindsdien zijn er diverse geruchten geweest over het team waar Audi mee gaat samenwerken, maar momenteel is daar nog geen zekerheid over. Uit informatie van onze collega's van Motorsport-Total is de autofabrikant nog steeds in gesprek met Sauber-eigenaar Finn Rausing om 75 procent van de aandelen in het team, dat momenteel als Alfa Romeo actief is in F1, te verwerven.