Waarom Audi een eigen F1-motor bouwt en niet samenwerkt met Porsche

Het is inmiddels geen geheim meer dat de Volkswagen Group onder het nieuwe motorreglement met twee merken present wil zijn in de Formule 1. Porsche leek de aanstaande samenwerking met Red Bull als eerste aan te kondigen, maar in de voorbije weken is het proces bij Audi snel gegaan. Het merk uit Ingolstadt is op Spa-Francorchamps al naar buiten getreden met het nieuws dat het vanaf 2026 van de partij is in de koningsklasse. In de praktijk zal dat met Sauber gebeuren, al hielden Audi-kopstukken Markus Duesmann en Oliver Hoffmann het vrijdag slechts bij de woorden dat Audi zich officieel als 'PU manufacturer' heeft ingeschreven.

Porsche bewandelt een soortgelijk pad, hetgeen de vraag oproept of beide VW-merken de handen niet ineen kunnen slaan. "Maar op Le Mans hebben we ook al tegen Porsche geracet met twee projecten die volledig van elkaar gescheiden waren. In dit geval gaat exact hetzelfde gebeuren. Wij zullen ons Formule 1-project vanuit Duitsland vormgeven, vanuit onze bestaande faciliteit in Neuburg an der Donau - die we overigens nog wel volledig op F1-niveau moeten brengen. Als Porsche ook aan de Formule 1 mee gaat doen, zal dat met een motorproject vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn", laat Audi-bestuursvoorzitter Duesmann aan onder meer Motorsport.com weten.

Twee merken met eigen karakters

De belangrijkste vraag is natuurlijk waarom dit besluit is genomen. De kosten van een motorproject in de Formule 1 zijn immens, zeker als dat project zoals bij Audi vanaf nul moet worden opgebouwd. "Zoals wel voor te stellen is, zijn dat wel grote discussiepunten binnen ons bedrijf geweest. Maar uiteindelijk hebben beide merken veel eigen fans en ook een eigen karakter, waardoor we die graag gescheiden willen houden en met twee projecten werken." Een technische reden is nog vele malen belangrijker, zo erkent Duesmann. "Beide merken zullen met andere teams in zee gaan. De motor moet speciaal voor een bepaald chassis worden ontwikkeld. Aangezien beide merken met andere teams en dus ook met andere chassis' zullen werken, hebben we besloten om compleet verschillende motoren te maken." Hoffmann vult als hoofd van de technische ontwikkeling aan: "Het gaat om de integratie en daarmee samenhangend ook om tijd. Het kost veel tijd om een motor goed op een chassis af te stemmen en daardoor is het beter om dat integratiewerk volledig zelf te doen."

Bij de genoemde redenen komt overigens ook nog dat beide VW-merken op deze manier aanspraak maken op de zogenaamde concessies voor nieuwkomers. Het gaat in de praktijk vooral om extra uren op de testbank en extra uitgaven onder het nieuwe budgetplafond voor motoren. Tegenover deze voordelen staat echter dat Ferrari, Mercedes en Renault de keiharde garantie willen dat beide VW-merken rigide van elkaar gescheiden blijven en niet samenwerken. Anders krijgen Audi en Porsche afzonderlijk van elkaar concessies en zouden die nadien door beide merken gecombineerd kunnen worden. In dat geval gaat het volgens de bestaande merken niet zozeer meer om een gelijkwaardig speelveld, maar om een nadeel voor merken die de sport al langer trouw zijn.

