Hoewel Porsche het nog niet officieel heeft gemaakt, is eigenlijk al weken duidelijk dat het Duitse merk vanaf 2026 de handen ineenslaat met Red Bull Racing. Inmiddels nemen ook de F1-plannen van Audi concrete vormen aan. De speculaties werden gevoed door verrassende personele wijzigingen. Achter gesloten deuren wordt gefluisterd dat Gerhard Berger Audi heeft geadviseerd over een toetreding tot F1. De DTM-baas zou naar verluidt een doorslaggevende rol hebben gespeeld in de onderhandelingen met Sauber, dat vanwege een sponsordeal momenteel als Alfa Romeo uitkomt in de koningsklasse.

Berger ontkent tegenover onze collega's dat hij Audi heeft bijgestaan: "Ik heb geen bemiddelingscontract met Audi. Ik heb daarnaast ook geen nauwe relatie met Sauber, ik heb zeer weinig contact met ze", zegt de Oostenrijker. "Ik was niet betrokken bij gesprekken tussen Sauber en Audi." Onder leiding van Audi CEO Markus Duesmann werden wel gesprekken gevoerd met het team van McLaren over een eventuele overname van teamaandelen. Berger bevestigt wel dat hij daarbij betrokken was. "Ik heb het contact met McLaren gelegd." De koninklijke familie uit Bahrein, die via het investeringsfonds Mumtalakat een belang van 60 procent heeft in de McLaren Group, was degene met wie Berger in contact kwam. "McLaren was een kandidaat om partner te worden van Audi in F1."

De onderhandelingen tussen McLaren en Audi liepen op niets uit. Ook zijn er gesprekken geweest met Williams, via oud-Volkswagen WRC-baas Jost Capito, en Aston Martin. Die liepen ook spaak. Aan het begin van de verkenningen om F1 in te gaan heeft Audi naar verluidt zelfs nog aangeklopt bij Red Bull. CEO Dietrich Mateschitz en Red Bull-adviseur Helmut Marko zagen echter meer in Porsche. Het is een publiek geheim dat de Red Bull-Porsche-deal al enige tijd in de steigers staat. Begin mei riep Herbert Diess, voormalig Volkswagen CEO, dat de plannen van Porsche concreet waren, terwijl Audi nog niet zover was. Sindsdien heeft Audi een tandje bijgezet. Onlangs werd dus het nieuwe motorreglement voor 2026 bevestigd, waarna Audi liet weten rustig de tijd te nemen om alles door te spitten. Toch lijkt een officiële aankondiging van een F1-deelname met Sauber aanstaande en kan deze tijdens het GP-weekend in België al komen.

Bevestiging Red Bull-Porsche laat nog op zich wachten

Bij Red Bull en Porsche blijft de bevestiging maar uit. Wekenlang werd het nog niet vastgestelde PU-reglement voor 2026 als reden aangevoerd. In Hongarije zei Marko in gesprek met Motorsport-Total dat de zaak vrij eenvoudig lag. "Zodra de technische reglementen aan de criteria van VW voldoen, hebben zij het mandaat om de Formule 1 in te gaan. Formeel zijn die regels er nog niet. Het is de bedoeling dat de FIA-president binnenkort met een e-mailstemming komt. Daarna wordt het officieel."

Onlangs bevestigde de FIA de nieuwe motorreglementen, maar een officiële bevestiging van de deal tussen Red Bull en Porsche is er nog niet. Mochten nieuwe details komen, dan gaat dit via de antitrust autoriteit van Marokko, dat onlangs al een document publiceerde met details. Bij Audi gaat het sneller. Sauber-eigenaar Finn Rausing wees eind 2021 een bod van Michael Andretti af om Sauber voor 350 miljoen euro te verkopen. Naar alle waarschijnlijkheid drong Rausing aan op het voortbestaan van de Sauber Group in Hinwil, mét behoud van banen. Daarnaast eiste hij ook nog eens 250 miljoen euro als bijdrage aan het team om te weten dat de formatie in veilige handen was. Uiteindelijk was dit te veel voor Andretti.

Sauber krijgt met Audi een betrouwbare partner, die volgens Motorsport-Total, bereid is om meer te betalen dan Andretti en dat voor minder aandelen. Rausing blijf als minderheidsaandeelhouder aan. Het is de bedoeling om Sauber verder te ontwikkelen als fabrieksteam, zeer vergelijkbaar met de samenwerking die BMW en Sauber hadden tussen 2006 en 2009. Audi CEO Duesmann was van 2007 tot en met 2009 hoofd ontwikkeling bij BMW-Sauber. Hij kent Hinwil maar al te goed. Daarnaast is het plan om het chassis, vanwege de moderne windtunnel, in Hinwil te blijven ontwikkelen. De productie van de power unit gaat naar een Audi-vestiging in Neuburg. De krachtbron wordt dus op Duitse grond ontwikkeld en geproduceerd. Dit is dus een andere situatie dan bij Porsche. Zij gaan naar verluidt een groot gedeelte van de onderdelen in Groot-Brittannië produceren.

Net als Porsche richt ook Audi een nieuw bedrijf op voor het F1-project. Volgens informatie wordt Adam Baker, die Audi eind 2021 binnenhaalde voor 'speciale taken', algemeen directeur. Baker werkte onder meer bij BMW, waar hij Duesmann van kent, en bij de FIA. Een andere voor de hand liggende kandidaat is de huidige Head of Sport Julius Seebach. Als CEO van Audi Sport heeft hij meer ervaring dan Baker. Het lijkt er echter op dat Seebach zijn huidige rol gaat verlaten en een nieuwe functie inneemt op de ontwikkelingsafdeling van Audi.