Max Verstappen met speciale helm naar Miami: "Een van mijn favorieten"

In de aanloop naar de Grand Prix van Miami, die aankomend weekend rondom het Hard Rock Stadium voor het eerst plaatsvindt, heeft Max Verstappen zijn speciale helmdesign gepresenteerd. De Nederlander komt jaarlijks bij enkele GP’s in actie met een speciale kleurstelling, zo ook bij de debuutrace in Florida. Uiteraard is het ontwerp aangepast op de unieke Miami-vibe, met onder meer palmbomen.

"Dit is een speciale helm voor een speciaal weekend", zegt Verstappen in de video. "Dit is natuurlijk omdat we voor de eerste keer naar Miami gaan. Ik kijk er erg naar uit en ik dacht: 'Waarom gooi ik er niet een Miami Vice-sausje over'. Om eerlijk te zijn behoort deze wel tot een van mijn favorieten, ik vind hem mooi. Ik vind het gaaf om deze te gaan gebruiken, hopelijk vinden jullie hem ook mooi."

Bekijk hieronder de onthulling van de nieuwe helm.