Mark Webber reed zeven F1-seizoenen tegen Lewis Hamilton en weet goed uit welk racehout de Brit gesneden is. Na acht succesvolle jaren voor Mercedes en zes wereldtitels voor de Engelsman, loopt het dit seizoen echter niet van harte. Met name Hamilton kan slecht overweg met de W13. Na vier races staat de Mercedes-coureur met 28 punten op de zevende plek in de stand. Hij krijgt momenteel veel kritiek te verduren, maar dat vindt oud-Red Bull-coureur Webber niet terecht. Volgens de Australiër oordelen mensen te snel en te hard over de zevenvoudig wereldkampioen.

"In Bahrein reed hij op een briljante manier naar de derde plek", zegt Webber tegen de Daily Star. "In Saudi-Arabië werd hij gehinderd door de safety car tijdens een pitstop en datzelfde overkwam hem ook in Melbourne. Hij was daar zeer snel, maar verloor tijd bij een bandenwissel. Alleen in de kwalificatie en race in Imola liep het niet vlekkeloos. Hij is buiten zijn schuld om veel punten misgelopen, dat vergeet iedereen."

Teamgenoot George Russell daarentegen haalt alles uit de Mercedes-bolide. Na de Grand Prix in Albert Park stond de Brit zelfs tweede in het kampioenschap. In Imola zakte de nieuweling van Mercedes twee plekjes, maar desondanks heeft Russell 21 punten voorsprong op zijn teamgenoot. Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari vocht hij zich naar een vierde plek, terwijl Hamilton puntloos als dertiende finishte.

"George rijdt echt fantastisch. Hij doet het zeer goed. Het is goed om te zien dat de jonge honden jacht maken op de oudere garde. Zo moet het gaan, dat zou Lewis ook nooit ontkennen", vervolgt Webber, die daarna met een waarschuwing komt. "Onderschat echter nooit een club als Mercedes. Lewis is zeer gevaarlijk wanneer hij met zijn rug tegen de muur staat. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat hij de beste aller tijden is."