Williams-engineers vroegen om al het verf van F1-auto te halen

Het was bij een bovenaanzicht van de auto - hetgeen de pers vanuit het knusse mediacentrum in Imola makkelijk kon krijgen - niet te missen: Williams had een deel van de gepresenteerde livery achterwege gelaten. In Australië had het team uit Grove een eerste stap gezet en in Italië kwam deel twee ten uitvoer. Williams had verf van een deel van de neus, de motorkap en de sidepods gehaald.

Het blauw moest deels sneuvelen aangezien ook Williams boven het minimumgewicht (798 kilogram) van de FIA opereert. Helmut Marko heeft tien kilo eerder op drie tienden geschat, waardoor iedere winst - hoe klein ook - belangrijk is voor teams. Gevraagd of Williams-engineers daardoor niet nog een stapje verder wilden gaan en hebben gevraagd om al het verf van de FW44 te halen, lacht Dave Robson namens het team van Williams: "Natuurlijk, dat is absoluut gevraagd."

Alhoewel Robson als 'head of vehicle performance' vindt dat het vooral draait om prestaties op het asfalt, begrijpt hij wel dat Williams niet rücksichtslos van het verf af wil. "Dit is het punt waarop engineering marketing tegenkomt, hè? We willen allemaal dat de auto er goed uitziet, ook dat is onderdeel van de sport. Dat draait niet alleen om de livery zelf, maar ook om de herkenbaarheid van het merk. Daardoor is de hoeveelheid verf een compromis. De auto moet een bepaalde zichtbaarheid hebben, al hebben sponsoren er ook belang bij dat de auto zo snel mogelijk is."

Minimumgewicht van de FIA te laag?

Williams is overigens niet het enige team dat naar de livery heeft gekeken om gewicht te verliezen. Zo hebben Aston Martin, McLaren en Red Bull ook verf van de auto gehaald, al is dat niet in de mate van Williams gebeurd. Het geeft wel aan dat alle teams worstelen om richting het minimumgewicht van de FIA te komen en juist dat vertelt Robson dat het streefgewicht te laag is ingezet. "We wisten al lang dat het moeilijk zou worden om in de buurt van het minimumgewicht te komen. Daar komt bij dat gewicht verliezen onder het budgetplafond heel lastig is. Sowieso is zo'n minimumgewicht een arbitrair getal. Als de FIA het bijvoorbeeld op 500 kilo had gezet, dan had geen enkel team dat ooit kunnen halen. Het is maar net wat je met zo'n getal wilt bereiken. Nu zit geen enkel team op die waarde, op eentje na. Als het echt een streefwaarde is, dan is het beter om het getal te verhogen."

Die discussie is echter al gevoerd en meer dan drie kilogram verhoging bleek er niet in te zitten. Dat kwam vooral doordat Alfa Romeo - het enige team dat wel meteen op het minimumgewicht zat - de poot stijf hield. Alhoewel Robson liever had gezien dat het getal verder was verhoogd, begrijpt hij de gang van zaken wel. "Als één team geen gewicht hoeft te verliezen, dan kan ik absoluut begrijpen dat zo'n team tegen het verhogen van het minimumgewicht is." Het betekent dat de concurrentie op zoek moet naar marginal gains om gewicht te verliezen, in het geval van Williams dus de verf.