Waarom de bandenbalans in 2022 een cruciale rol speelt

Met de nieuwe reglementen die in de kinderschoenen staan, zijn de F1-teams nog altijd op zoek naar manieren om het maximale uit de nieuwe grondeffect-wagens te halen. Het merendeel focust zich op het verhelpen van porpoising. Een aantal teams heeft inmiddels tijd gevonden om zich ook op andere sleutelgebieden te focussen. Een daarvan: de nieuwe Pirelli-banden. De hedendaagse bolides blijken zeer gevoelig te zijn als de balans van hoe de banden tussen de voor- en achteras gemanaged worden niet op orde is. Red Bull Racing en Ferrari zijn van mening dat de dominantie in respectievelijk Imola en Melbourne volledig te wijten was aan de banden.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko stelt dat het zijn team bij de vierde Grand Prix van het jaar eindelijk lukte om de banden in de juiste window te brengen. “Onze afstelling was duidelijk beter dan in Australië, al was het verschil niet zo heel groot.” Volgens de Oostenrijker was zijn team op Italiaanse bodem een tot twee tienden sneller dan Ferrari. Hij merkt echter iets veel belangrijkers op: “Ons bandenmanagement was beter. En wat er in Melbourne bij ons mis ging, overkwam Ferrari in Imola. Door de balans van de auto kregen zij overduidelijk eerder met graining te maken.”

Ferrari-teambaas Mattia Binotto erkent dat Marko gelijk heeft over de bandenproblemen in Imola. De verklaring is echter niet zo lastig te geven, stelt de Italiaan: “We hadden door het sprintraceformat maar weinig tijd om de auto af te stellen. Enkel één vrije training op vrijdag, die ook nog eens nat was. Dan heb je maar heel weinig data. Red Bull heeft wat dat betreft beter werk geleverd. We gaan dit zeker onderzoeken om te achterhalen waarom wij niet zo goed konden presteren.”

Balans tussen voor- en achteras bepalend

De crux zit hem in de balans tussen de voor- en achteras, zo legt Williams head of vehicle performance Dave Robson uit. Dat lukte Red Bull in Australië niet: uit angst voor hevige bandenslijtage aan de achterzijde werd de balans veranderd, waardoor uiteindelijk juist de voorbanden te snel afnamen. “Wanneer het je lukt om de voor- en achterbanden in een goed temperatuurwindow te brengen en de banden daar ook te houden, dan kan je heel veel snelheid vinden. Intern voeren we altijd dezelfde discussie: denken we dat elk ander team dit snel onder de knie heeft of doen zij het beter dan wij? En profiteren wij ervan wanneer het ons lukt maar hen niet? Dat is lastig om te bepalen. Het verschilt van circuit tot circuit. Het is niet zo eenvoudig, want die balans tussen de twee assen is zeer belangrijk.”

De komende race vindt plaats op het nieuwe stratencircuit van Miami, een baan met totaal andere karakteristieken dan Imola. Marko: “We weten tot op heden nog niets over het asfalt in Miami. Ook de temperaturen zullen anders zijn. Daar begint het spel weer van voren af aan.”