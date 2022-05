VW hoopt op terugkeer Duitse GP bij F1-deelname Porsche en Audi

Formeel is er nog geen witte rook, maar alle seinen staan op groen voor Audi en Porsche om richting 2026 in de koningsklasse te stappen. Voor het geval daar nog enige twijfel over bestond, nam topman Herbert Diess die maandag weg. De CEO ging in gesprek met inwoners van Wolfsburg en bevestigde nogmaals dat Audi en Porsche de pijlen hebben gericht op F1 en dat met toestemming van het moederbedrijf. Sterker nog: aan de ontwikkeling van de F1-motoren wordt al gewerkt.

Deelname van wat VW 'twee premium merken' noemt kan helpen om de populariteit van F1 weer aan te jagen in Duitsland, al is daar volgens Diess wel meer nodig. Zo zou hij het toejuichen als één van de teams waarmee Audi en Porsche in zee gaan een Duitse coureur aantrekken. "F1-deelname is voor ons in eerste instantie een wereldwijd verhaal. Wat ons overtuigd heeft, zijn de groeicijfers van F1 in China en Amerika. De Formule 1 was lange tijd niet succesvol in Amerika, maar dat komt nu wel. En natuurlijk is altijd zo dat als een coureur uit een land succesvol wordt, de Formule 1 ook erg populair wordt in dat land. Ik neem aan dat onze teams, twee teams waar we mee samenwerken, ook wel zullen proberen om een Duitse coureur aan te trekken. Dat helpt natuurlijk in het thuisland."

Duitsland met steun van VW weer op de kalender?

Diess doet verder uit de doeken dat Duitsland idealiter weer moet terugkeren op de Formule 1-kalender. "Ik ken ook al plannen waarin we in Duitsland weer een eigen Grand Prix zouden moeten hebben. Dat zou de Formule 1 in Duitsland ten goede moeten komen. Onze deelname heeft internationaal gezien sowieso zin, maar volgens mij in Duitsland zelf ook wel", legt de CEO uit.

Een terugkeer van de Duitse Grand Prix zou volgens Diess goed zijn voor de Formule 1, al erkent hij dat er meerdere factoren een rol spelen. "In Amerika en Azië moet de sport sowieso nog sterker worden en verder is F1 natuurlijk een commercieel bedrijf. Het ligt het er maar net aan hoeveel middelen er voor een race beschikbaar zijn. Maar ik zou het in ieder geval goed vinden als de grote autolanden een eigen race hebben en dat F1 niet alleen maar in Azië, Bahrein of Doha rijdt. Je moet natuurlijk accepteren dat de Formule 1 een business is en dat het afhankelijk is van wat mensen meebrengen, maar ik denk dat we in Duitsland best een Formule 1-race kunnen organiseren."

De tot dusver laatste F1-race op Duitse bodem is in 2020 verreden, de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring. Dat circuit is door de coronapandemie weer in beeld gekomen. De laatste reguliere Grand Prix van Duitsland is een jaar eerder afgewerkt op de Hockenheimring. Die race werd voor een belangrijk deel gefinancierd door Mercedes, waardoor het niet voor niets de Mercedes-Benz Grosser Preis von Deutschland heette. Het merk met de ster vierde toen het 125-jarig jubileum in de autosport en de tweehonderdste F1-race, maar zag het feestje letterlijk en figuurlijk in het water vallen.