De Formule 1 strijkt komend weekend neer in Miami voor de eerste Grand Prix aldaar. Het circuit ligt in Miami Gardens en is om het Hard Rock Stadium gebouwd. Met de komst van Miami staan er dit jaar twee races in de Verenigde Staten op de kalender. Las Vegas voegt zich hier volgend seizoen als derde bij. In het verleden racete F1 ook op het circuit van Indianapolis, maar daar kwam na 2007 een einde aan. Tot 2012 werd er niet meer gereden in Amerika, totdat Austin zich meldde. Lewis Hamilton vindt het prachtig om te zien dat de Formule 1 eindelijk voet aan de grond heeft gekregen in de Verenigde Staten.

"Ik groeide op en kwam er al snel achter hoe geweldig deze sport is. Toch kreeg de Formule 1 in Amerika maar geen plekje. Het is nu geweldig om te zien dat we onze passie ook naar de VS hebben gekregen. De liefde voor de sport groeit", zegt Hamilton, die de laatste editie in Indianapolis won. "Miami wordt een belevenis voor ons allemaal. Dit geldt voor de mensen in de autosport, de fans die kijken en mensen die naar de wedstrijd gaan. Amerika heeft veel te bieden, dus dat is iets om naar uit te kijken."

Het circuit in Miami is 5,41 kilometer lang en gaat tegen de klok in. De baan heeft een aantal langzame secties, maar ook een lang recht stuk waar de Formule 1-coureurs wellicht 320 kilometer per uur halen. Bocht zeventien is een haarspeldbocht en wordt naar verwachting dé plek om in te halen. Het circuit bevat ook een neppe jachthaven, tot groot vermaak op social media.

In de video onderaan het artikel rijd je een rondje mee over het nieuwe circuit in Miami

Valtteri Bottas, voormalig teamgenoot van Hamilton, heeft virtueel al mogen proeven van de nieuwe baan en was onder de indruk. "Het is een baan waar je waarschijnlijk goed kan inhalen, dus dat is positief", aldus de Alfa Romeo-coureur. "De lay-out ziet er ook goed uit, dus ik verwacht een goed potje racen. We moeten nog zien hoe het echte werk gaat zijn, maar op papier ziet het er keurig uit. Ik ben er zeker van dat het een onvergetelijk evenement wordt."