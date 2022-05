De Duitse constructeur heeft een moeilijke start van dit seizoen achter de rug. De hobbelende W13 is tot nu toe niet in staat geweest te wedijveren met de auto’s van Ferrari en Red Bull. In Imola bereikte Mercedes een nieuw dieptepunt toen beide coureurs in Q2 uitgeschakeld werden. Lewis Hamilton kwam in de race ook niet uit de verf: hij bleef puntloos op de dertiende plek. Na afloop van die race bood Wolff zijn excuses aan bij de voormalig wereldkampioen. Mercedes is een van de meest succesvolle Formule 1-teams uit de geschiedenis van de sport en Wolff had zijn aandeel in het team allang voor goed geld kunnen verkopen.

Op de vraag of hij daar de recente maanden nog aan heeft gedacht, zegt Wolff: “Het probleem is dat ik doodongelukkig op de Malediven zou zitten als ik hier niet zou zijn. De activiteiten met het team, het ontwikkelen, daar geniet ik enorm van. De Formule 1 is op dit moment booming. Ook qua opbrengsten gaat het heel goed en dit is natuurlijk mijn droombaan, dit wilde ik al mijn hele leven doen. Wat dat betreft heb ik mezelf die vraag nog niet gesteld of ik wil stoppen. Ik zou graag een projectmanager of werknemer zijn en kunnen zeggen: ‘Nu ben ik er klaar mee’. Maar dat gaat niet bij mij, het gaat altijd door.”

Wolff heeft inmiddels lessen kunnen trekken uit de moeilijke start van dit seizoen. Hoewel het team de plank misgeslagen heeft met de huidige versie van de W13, heeft Wolff vertrouwen dat dezelfde engineers het ook weer recht kunnen zetten. “Mijn eerste reactie zou zijn dat je het als engineer niet kunt verleren, maar op het circuit hebben we wat anders gezien. We moeten nederig blijven en dat is wat we nu doen. We hebben de plank misgeslagen en dat moeten we accepteren. Waar zijn we de mist ingegaan? In mijn tijd hebben we het acht keer goed gedaan en nu gaat het mis. Het is niet zo dat we drie tienden van een seconde missen. Maar als ik kijk naar de ontwikkeling binnen het team en de waarden waar we mee bezig zijn, dan is dit een belangrijke ontwikkeling. Niemand is onfeilbaar. Dat zien we nu, maar het team is zeker in staat om het recht te zetten.”