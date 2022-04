Hamilton baalt van situatie bij Mercedes: "Geen eenvoudige fase"

De zevenvoudig wereldkampioen kende een frustrerende Grand Prix in Imola. De Brit vond zichzelf terug in een DRS-trein en was niet in staat AlphaTauri-coureur Pierre Gasly te passeren voor de twaalfde plek. Na afloop van de race bood Mercedes-teambaas Toto Wolff Hamilton zijn excuses aan: "Lewis, hi, sorry voor waar je vandaag mee moest rijden. Ik weet dat de auto onbestuurbaar was en dat dit niet is wat wij verdienen." De titelkansen voor de zevenvoudig F1-kampioen zijn in Italië verder geslonken. Hamilton werd zelfs op een ronde gezet door raceleider Max Verstappen. Mercedes staat voor een enorme uitdaging om weer mee te doen om overwinningen.

"We gaan momenteel door een fase die niet makkelijk is, dit raakt ons als team", zegt Hamilton. "George heeft in ieder geval voor punten gezorgd. Ik wil aan iedereen mijn excuses aanbieden dat dit mij niet gelukt is." Mercedes houdt vertrouwen in het verbeteren van de problemen en gelooft dat het porpoising te boven kan komen. Volgens Mercedes is dat de reden dat de W13 nog niet naar behoren presteert. "Het hele team voelt dit. Iedereen doet zijn uiterste best. Niemand geeft op en iedereen is druk bezig om zo snel mogelijk naar voren te kunnen."

De Britse Mercedes-coureur was naar eigen zeggen alles aan het geven, maar slaagde er niet in om de AlphaTauri van Gasly voorbij te komen. De Fransman zat de hele middag voor zijn neus. "Ik raakte enorm gefrustreerd. Ik wilde dolgraag posities pakken", vervolgt hij. "Ik kwam er niet dicht genoeg bij. Ik was een sitting duck." Mercedes is druk bezig om de W13 van upgrades te voorzien, maar Hamilton verwacht niet dat de renstal in Miami voor grote veranderingen kan zorgen. Kijkt hij uit naar de nieuwe baan? "Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat op dit moment niet doe, maar ik denk dat ik in de komende dagen weer een positieve mindset krijg. Ik ga naar de fabriek en samen met de mensen daar kijken wat we kunnen verbeteren."