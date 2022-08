De Grand Prix van Nederland is een speciale aangelegenheid voor Max Verstappen. In 2021 reed de Formule 1 voor het eerst sinds 1985 weer op Circuit Zandvoort. Die editie werd een succes doordat de regerend wereldkampioen de overwinning opeiste voor het oog van vele tienduizenden fans. Het circuit in de duinen is ook komend weekend volledig uitverkocht. Reden genoeg voor Max om het voor zichzelf toch nét nog even wat specialer te maken. De Red Bull Racing-coureur brengt komend weekend een eerbetoon aan vader Jos Verstappen. Het tweetal heeft in de aanloop naar F1 veel tijd met elkaar doorgebracht. De foto kort na de finish in Abu Dhabi 2021 staat iedereen nog in het geheugen gegrift. Het is bekend dat Verstappen senior een belangrijke rol heeft gespeeld in de loopbaan van zijn zoon. Daarom rijdt de Nederlander komend weekend met een wel heel speciaal helmdesign.

De vertrouwde kleuren worden ingeruild voor het rood-wit-blauw, met achterop 'JV', het oude logo van Jos Verstappen. "De Dutch Grand Prix komt eraan en dit is voor mij het juiste moment om mijn waardering voor mijn vader te laten zien. Hij heeft sinds ik klein ben veel voor mij gedaan en mij gebracht waar ik nu ben, met uiteraard een wereldtitel op zak", aldus de Red Bull-coureur, die daarna uitlegt wat er allemaal te vinden is op de helm. "Het Red Bull-logo staat uiteraard op de zijkant, maar je ziet wel het oude helmdesign van mijn vader. Op de achterkant staat zijn originele logo, met aan de bovenzijde mijn leeuwenlogo. Het heeft emotionele waarde. Het is speciaal om met zoiets te mogen rijden. Ik begon ook met dit iconische design in de kartsport. Dit is dan ook de reden dat wij het een geweldig idee vonden om terug te laten komen in Zandvoort. Ik hoop dat veel Nederlanders, die vroeger ook fan waren van mijn vader, dit waarderen."