Red Bull Racing was in de Formule 1-race in Jeddah erg snel op de rechte stukken. Daarnaast had de formatie uit Milton Keynes de balans tussen topsnelheid en goede downforce gevonden, want ze waren ook briljant in de bochten.

In Saudi-Arabië was vooral interessant om te zien hoe Red Bull die perfecte balans wist te vinden. Wat aanpassingen aan de carrosserie van de RB20 hielpen daar enorm bij. Als we naar de carrosserie van de auto in Jeddah kijken, zien we dat Red Bull een uniek element heeft toegevoegd. Een strakkere en meer afgesloten carrosserie betekent minder luchtweerstand en dat resulteert weer in een hogere topsnelheid. Red Bull heeft de RB20 in dat opzicht slim ontworpen. De auto heeft een wat conventionelere airbox, maar op andere vlakken is de auto ver voor de rest uit. De verticale en horizontale sidepodinlaten zijn slanker dan bij de concurrentie en de snorkelachtige inlaten achter de halo vallen ook op.

Red Bull RB20 vergelijking koeling Foto door: Giorgio Piola

Daar blijft het niet bij. De koelingsuitlaten aan de achterkant van de motorkap kunnen ook anders gebruikt worden. Zo is er een lamellenopstelling op de motorkap aangebracht en die kan worden afgesloten en geopend (zie witte pijl). Er zijn ook talloze opties beschikbaar aan de bovenkant van de motorkap. Er zijn lamellen aangebracht in de gulley en er is een grotere outlet aan de achterkant gebruikt. Net als de andere lamellen is het ook hier mogelijk om het te openen en te sluiten.

Red Bull RB20 achtervleugel vergelijking. Boven Bahrein, onder Jeddah Foto door: Giorgio Piola

De achtervleugel met minder downforce die Red Bull in Jeddah gebruikte, had dezelfde kenmerken als het model met meer downforce dat te zien was in Bahrein. Toch zijn er een paar opvallendheden waarmee het de renstal gelukt is om minder downforce te genereren.

Het centrale deel van de lepelvormige hoofdcomponent van de vleugel is verhoogd, waardoor er minder ruimte wordt ingenomen binnen het boxgebied. Dat resulteert in een minder scherpe hoek naar de endplate toe. De bovenste flap- en tipsecties aan de achterrand zijn wat scherper afgesneden. Dat kun je op bovenstaande foto zien aan de nauwere positie van het traanvormige scharnier aan de bovenkant van de flappen.

Dit helpt om de verhouding met de main plane te optimaliseren en de topsnelheid te verhogen wanneer DRS wordt gebruikt. De V-vormige inkeping is daardoor ook kleiner geworden. Ook de Gurney flap is iets aangepast, daarmee willen ze de balans van de auto verbeteren.

Red Bull RB20 beam wing vergelijking. Bahrein boven, Jeddah onder. Foto door: Giorgio Piola

Gekoppeld aan de wijzigingen aan de achtervleugel, had Red Bull ook een nieuwe configuratie van de beam wing. Die was gericht op het verminderen van de gegenereerde belasting. Beide elementen van de vleugel hadden een kleinere chord over de hele spanwijdte, maar vooral bij het bovenste element valt dat op. In Jeddah had hij een zwaarder uiteinde en deze was duidelijk korter dan in Bahrein (bovenste foto). De beam wing is nu ook aan de impactstructuur gemonteerd en niet aan de uitlaat opgehangen.