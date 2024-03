Keert KERS in 2026 terug in F1? Nieuwe motorregels geven sterke hint

De FIA heeft een nieuw concept van de Formule 1-motorreglementen voor 2026 naar buiten gebracht. Daarin staan enkele nieuwe functionaliteiten voor het krachtigere hybride-systeem die moeten helpen om het wiel-aan-wiel racen te verbeteren. Zo was al duidelijk dat een soort push-to-pass systeem gewenst is. Coureurs kunnen dan zelf bepalen wanneer het elektrisch vermogen wordt ingezet in plaats van dat de systemen dat geautomatiseerd over de hele ronde doen. Er waren nog geen details over bekend, maar dat is met de publicatie van de nieuwe conceptreglementen veranderd. Nog niet alles is duidelijk, maar artikel 5.4.8 stelt wel een kader vast.

Het eerste deel van artikel 5.4.8 omvat een glijdende schaal voor de inzet van energie uit het ERS-K hybride-systeem tot snelheden van 345 kilometer per uur. Daarna wordt gesproken over iets wat de FIA een override-modus noemt. De coureur kan daarmee extra vermogen inzetten om de energie die volgens de glijdende schaal wordt gebruikt aan te vullen en een extra boost te geven tot en met 355 kilometer per uur. Met deze tweede functie krijgt de inzet van elektrisch vermogen een strategisch element. Coureurs moeten namelijk beslissen of en wanneer ze het extra vermogen inzetten. In die zin lijkt de override-modus op het KERS-systeem, dat tussen 2009 en 2013 in de Formule 1 werd gebruikt. Destijds konden coureurs gedurende een aantal seconden per ronde extra elektrisch vermogen inzetten om aan te vallen, te verdedigen en om de rondetijd te verbeteren.

De huidige hybride 1,6 liter V6-turbomotoren in de Formule 1. Foto door: Giorgio Piola

Het belang van het elektrische deel van de F1-krachtbronnen wordt in 2026 aanmerkelijk groter. Ondanks het verlies van de MGU-H moet de elektromotor zo'n 350 kW aan vermogen leveren, ten opzichte van 150 kW onder de huidige reglementen. Doordat de elektromotor in 2026 belangrijker wordt, lijken de coureurs vanaf dat jaar niet altijd gebruik te kunnen maken van de override-modus. Ook is het mogelijk dat coureurs de modus inzetten, maar later in de ronde tijdens normale inzet over minder elektrisch vermogen kunnen beschikken. De nieuwe modus moet coureurs vooral helpen in rechtstreekse duels met andere rijders, al wordt het ook interessant om te zien hoe ze het inzetten om de prestaties over een ronde en een hele race-afstand te optimaliseren.

De Formule 1 stapt in 2026 niet alleen over op een nieuwe motorformule, maar ook de rest van het technische reglement gaat dan op de schop. Motorsport.com kon in december al onthullen dat de FIA erop mikt om de auto's zo'n 40 tot 50 kilogram lichter te maken. Dat wil men bereiken met kortere en smallere auto's. Zo wordt de wielbasis waarschijnlijk verkleind van 3600 millimeter naar 3400 millimeter, terwijl de breedte van de auto's met 10 centimeter krimpt tot 1900 millimeter. Bovendien wordt serieus gekeken naar actieve aerodynamica om de luchtweerstand op rechte stukken te verkleinen.