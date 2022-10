Marko over promotie Verstappen naar Red Bull: "Moesten reageren"

Ruim een week geleden stelde Max Verstappen met een dominant optreden in Suzuka zijn tweede opeenvolgende wereldtitel in de Formule 1 veilig. Opnieuw deed hij dat in dienst van Red Bull Racing, het team waarvoor hij als sinds 2016 uitkomt en waar hij nog tot en met 2028 blijft. De promotie van Verstappen naar de hoofdmacht van Red Bull had echter nog wel wat voeten in de aarde. Verstappen begon het F1-seizoen 2016 namelijk nog in dienst van het toenmalige Toro Rosso, dat tegenwoordig als AlphaTauri op de grid staat. Na slechts vier races kreeg de Nederlander echter al promotie, want hij mocht de plek van Daniil Kvyat innemen.

Kort nadat Verstappen de wereldtitel van 2022 veiligstelde, blikte Helmut Marko nog eens terug op het moment dat hij de toen pas 18-jarige coureur van plek liet ruilen met Daniil Kvyat. Aanvankelijk was dat helemaal niet het plan, zo herinnert de adviseur van Red Bull zich nog. "Kvyat was in zijn eerste jaar bij Red Bull in 2015 sneller dan Ricciardo. Tijdens het tweede jaar had hij vanaf de eerste testdag in zijn hoofd zitten dat er een probleem met de remmen was", geeft hij bij Auto, Motor und Sport aan waar het mis ging voor Kvyat. "Toen is eerst de snelheid weggevallen, daarna kwamen de ongelukken erbij. Plotseling was er sprake van wat onzekerheid en daarop moesten wij reageren."

Dat gebeurde dus door Verstappen naar de hoofdmacht te brengen, terwijl Kvyat de omgekeerde weg bewandelde en bij Toro Rosso aan Carlos Sainz werd gekoppeld. De Spanjaard debuteerde tegelijk met Verstappen en bood heel aardig tegenstand in iets meer dan één seizoen samenwerken. Toch waren er bij Toro Rosso ook enkele spanningen en dat is voor Marko en de zijnen nog meer reden geweest om in te grijpen. "We hadden tegelijkertijd Sainz en Verstappen. Dat was bij Toro Rosso geen gezonde relatie. Aan de ene kant had je de gewiekste politicus Carlos Sainz senior, aan de andere kant de emotionele Jos Verstappen", aldus Marko. "Met de promotie van Max hebben we dat in één klap onschadelijk gemaakt. Vader Sainz was natuurlijk zwaar beledigd en begreep de wereld niet meer. Intern moesten we soms hard optreden, hoewel het er van buitenaf altijd harmonieus uitzag."