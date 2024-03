F1 Australië: De laatste technische updates rechtstreeks uit de pits

Detail van de Mercedes W15 Foto door: Giorgio Piola

Een kijkje onder de motorkap bij de Mercedes W15 met de gemonteerde power unit, evenals bijbehorende componenten als de radiatoren in de sidepods en de koeler die boven en achter de motor is geplaatst.

Williams FW46 detail Foto door: Giorgio Piola

De Williams FW46 wordt geprepareerd en daardoor kunnen we de interne lay-out van de remassemblage aan de voorkant zien. Er wordt een fairing gebruikt voor de remschijf om de hitte-uitwisseling tussen de remmen en velg te managen, iets wat weer invloed heeft op de temperatuur van de band. Ook gebruikt Williams horizontale vinnetjes over de gehele breedte van de remklauw, terwijl aan de bovenkant tube-achtige vinnetjes worden ingezet om de hitte te mangen

RB F1 Team VCARB 01 detail Foto door: Giorgio Piola

Een kijkje onder de motorkap van de VCARB01 met oog voor de power unit en de randapparatuur. Op de middellijn van de auto is een grote zadelkoeler geplaatst.

Red Bull Racing RB20 detail Foto door: Giorgio Piola

De RB20 wordt geprepareerd en daardoor zien we de bib en de configuratie van de dempers. Ook kunnen we zien dat Red Bull een opening in de fairing van de voorremschijf heeft geplaatst, zodat een deel van de gegenereerde warmte naar de rest van het interne volume onder de trommelkap kan stromen.

RB F1 Team VCARB 01 detail Foto door: Giorgio Piola

De vloer van de VCARB01 is nog niet onder het chassis gemonteerd tijdens de opbouw, wat een mooie blik oplevert op de vloerhekken en de voorste rand van de vloer.

Mercedes W15 detail Foto door: Giorgio Piola

Als we iets verder naar achteren onder het bodywork van de W15 kijken, zien we enkele interne elementen van de achterwielophanging. Ook opvallend is de wigvormige vloersteun, die verbonden is aan een metalen stang.

Stake F1 Team Kick Sauber C44 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Sauber is met een nieuwe voorvleugel afgereisd naar Melbourne. Hier zie je de nieuwe versie van bovenaf.

Haas VF-24 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Het diveplane op de endplate van de voorvleugel van de Haas VF-24 heeft een dubbele golf, in plaats van de simpelere vorm die de meeste teams gebruiken. Ook heeft Haas een vergelijkbare uitsnede aan de onderkant van de endplate en semi-losgekoppelde flaps als Mercedes onder de huidige reglementen heeft gebruikt.

Een bovenaanzicht van de voorvleugel van de Aston Martin AMR24. Die is voorzien van vernieuwde bovenste flaps voor de GP van Australië, waarmee het team hoopt een betere balans tussen de kwalificatiesnelheid en race pace te vinden.

Een close-up van de voorwielophanging en het chassis van de RB20. Opvallend is de kleine uitstulping op de plek waar de vloer en het chassis samenkomen. Ook de sidepod met overbeet is duidelijk te zien in dit zijaanzicht.

Red Bull Racing RB20 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Aan de achterkant van de RB20 kunnen we zien welke lay-out de voorkeur krijgt qua koeling in Australië. Ook zien we de details van de achterwielophanging en het downforce-niveau van de achtervleugel.

De bovenste en achterste wishbone van de voorwielophanging van de Mercedes W15 staat wederom in de hoogste positie, al kan die nog behoorlijk verlaagd worden. Dit beeld laat ook goed de P-vorm van de inlaat van de sidepod zien, evenals de undercut die daarachter volgt.

De W15 is ook voorzien van de achtervleugel met meer downforce, die in Bahrein werd gebruikt en in VT3 in Saudi-Arabië werd getest door Lewis Hamilton. Er is geen Gurney bevestigd aan de bovenkant van het bovenste element, terwijl op dat punt ook sprake lijkt te zijn van een kleine uitsnede.

Een blik op de bovenkant van de endplate van de C44 en hoe de hoek van het oppervlak het mogelijk maakt om een wigvormige diveplane te gebruiken binnen de grenzen van het toelaatbare boxgebied.

De Ferrari SF-24 is voorzien van slechts één opening in het verwisselbare koelpaneel op de motorkap.