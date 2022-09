Het eerste seizoen onder de gloednieuwe technische reglementen van de Formule 1 begon nog moeizaam voor Red Bull Racing, dat in de eerste drie races drie keer een auto zag uitvallen. Daardoor keken het team en Max Verstappen, die twee keer uitviel, meteen tegen een forse achterstand aan ten opzichte van Ferrari en Charles Leclerc. Dat werd echter in rap tempo omgedraaid in een comfortabele voorsprong. Met nog zes races voor de boeg verdedigt Verstappen een voorsprong van 116 punten ten opzichte van Leclerc en dat betekent dat de strijd om de wereldtitel tijdens de GP van Singapore al beslist kan worden. De WK-leider moet daarvoor winnen, al is hij dan nog afhankelijk van het resultaat van de Ferrari-coureur.

Het meest reële scenario is echter dat de beslissing om de wereldtitel gaat vallen tijdens de Japanse Grand Prix, die een week na de GP van Singapore plaatsvindt. Hoewel teams en coureurs de titel over het algemeen graag zo snel mogelijk willen veiligstellen, stelt Helmut Marko in gesprek met ORF dat het Red Bull misschien wel beter uitkomt als de beslissing pas op Suzuka valt. "Qua marketing zou het beter zijn om de titel in Japan te winnen vanwege onze motorpartner Honda", zegt de 79-jarige Oostenrijker. "Maar over het algemeen kunnen we aannemen dat Max wereldkampioen wordt, het is alleen nog de vraag wanneer dat gebeurt."

'Gewaagd ontwikkelingsprogramma' met focus op voorkant RB18

Zoals gezegd is Red Bull er heel snel in geslaagd om de achterstand ten opzichte van Ferrari om te draaien in een forse voorsprong. Het ontwikkelingsprogramma voor de RB18 heeft daar volgens Marko een belangrijke rol in gespeeld. "We hebben met succes het gewicht verminderd met zo'n twee tot drie kilogram per race. Ook hadden we een gewaagd ontwikkelingsprogramma", legt hij uit. "Onze verbeteringen draaiden vooral om de voorkant van de auto. Max heeft een auto nodig die heel scherp is aan de voorkant, zodat die heel makkelijk instuurt. Wat er dan met de achterkant van de auto gebeurt, maakt Max niet echt uit. Onze auto werd beter en beter, terwijl Ferrari anderzijds last kreeg van technische defecten, maar ook maakten de rijders fouten. In de loop der tijd is onze achterstand een comfortabele voorsprong geworden."

En zo lijkt Verstappen dit jaar relatief gemakkelijk op zijn tweede wereldtitel af te koersen. Hoe anders ging dat vorig jaar, toen de Nederlander pas in de laatste ronde van de laatste race het kampioenschap veiligstelde na een bijzonder intense strijd met Lewis Hamilton. Die ervaring zorgt ervoor dat Red Bull en Verstappen blij zijn dat de tegenstand van Ferrari iets minder fel is, aldus Marko. "In vergelijking met vorig jaar is het een ongelofelijk prettig gevoel. Max zei ook iets dat hij dezelfde intensiteit als in de laatste zes tot acht races van 2021 tegen Lewis Hamilton niet op de lange termijn vast kan houden."