Piastri over belletje Ricciardo: "Heb nu nog meer respect voor hem"

Er ging heel wat getouwtrek aan vooraf, maar tussen de Grands Prix van België en Nederland bevestigde de F1 Contract Recognition Board dat het contract tussen Oscar Piastri en McLaren rechtsgeldig is. Zodoende maakt de Australiër in 2023 zijn F1-debuut voor het Britse team, waar hij aan de zijde van Lando Norris komt te rijden. De komst van Piastri gaat dus ten koste van landgenoot Daniel Ricciardo, wiens tot eind 2023 doorlopende contract wordt afgekocht en hij dus na twee seizoenen alweer moet vertrekken bij de stal uit Woking.

De beslissing van McLaren heeft ongetwijfeld pijn gedaan bij Ricciardo, maar dat weerhield hem er niet van om de lucht te klaren door in gesprek te gaan met Piastri's manager, voormalig F1-coureur Mark Webber. Ook belde de 33-jarige rijder uit Perth met Piastri zelf om uit te leggen dat hij de Formule 2-kampioen van 2021 niks kwalijk neemt. Met dat telefoontje maakte Ricciardo een goede beurt bij zijn opvolger, die daardoor alleen maar meer respect heeft gekregen voor zijn voorganger.

"Dat was echt geweldig dat Daniel contact zocht. Ik was van plan om zelf contact te zoeken. Hij was echter bij een race [de Belgische GP], dus de timing was niet ideaal en ik wist eerlijk gezegd ook niet of hij wel van mij wilde horen", vertelt Piastri in de podcast In The Fast Lane. "Ik was aan het nadenken over wat ik moest zeggen, maar hij was me dus voor. Daniel is een echte professional. Ik had al extreem veel respect voor hem, maar door de manier waarop hij heeft gereageerd is dat alleen maar meer geworden."

Opluchting en blijdschap na uitspraak CRB

De komst van Piastri naar McLaren kwam even op losse schroeven te staan doordat ook Alpine claimde over een geldig contract met hem te beschikken. Uiteindelijk oordeelde de CRB dus in het voordeel van McLaren, tot opluchting en vreugde van Piastri. "De eerste emotie was natuurlijk opluchting. De zitting was natuurlijk een behoorlijk stressvol moment", blikt Piastri terug. "Dit is iets waar ik naartoe heb gewerkt sinds ik lang geleden begon met racen - dat is denk ik elf, twaalf jaar terug nu - dus het was een opluchting dat ik ten eerste wist hoe mijn toekomst eruit zou gaan zien en ten tweede dat het in F1 zou zijn. Ook was het een heel vrolijk moment."