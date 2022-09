Oscar Piastri was een van de grootste kandidaten om Fernando Alonso op te volgen bij Alpine. De coureur had na drie achtereenvolgende kampioenschappen in de juniorklassen een aardige status opgebouwd, maar Alpine had niet direct plek. Dit jaar bracht hij door als reserve- en testcoureur bij het team uit Enstone. Toen Fernando Alonso besloot te vertrekken bij zijn huidige team en te verkassen naar Aston Martin, leek de weg vrij te liggen voor Piastri's F1-debuut. Zo simpel was het echter niet. Op 1 augustus was de vermeende optie van Alpine op de diensten van Piastri verlopen en mocht de coureur overstappen naar een ander team. Dat team bleek McLaren te zijn, waar men dolgraag Daniel Ricciardo wilde lozen vanwege zijn teleurstellende prestaties.

Voor het eerst in lange tijd moest de Contract Recognition Board van de FIA in actie komen om een besluit te nemen of Piastri inderdaad zou mogen vertrekken bij Alpine. Vrijdag kwam de uitspraak nadat de juridische mensen van de CRB zich deze week over de zaak bogen. Daarin werd McLaren in het gelijk gesteld en mag Piastri daarom vastleggen voor 2023 en 2024. De Britse renstal deed dat ook vrijwel meteen door een persbericht te publiceren waarin staat dat de rijder vastgelegd is voor de komende twee seizoenen.

Pikant is dat in de uitspraak van de CRB staat dat Piastri al op 4 juli 2022 een contract getekend heeft bij McLaren. Daaruit blijkt dat hij zich bijna een volledige maand stilgehouden heeft met betrekking tot zijn overeenkomst met een andere partij. In die tijd forceerde ook Fernando Alonso zijn vertrek bij het team. Als Piastri het team tijdig op de hoogte had gebracht, had Alpine alles in het werk kunnen stellen om Alonso langer vast te houden.

Hieronder is de volledige uitspraak van de CRB te lezen:

Besluit van de Contract Recognition Board op 2 september 2022

De "Driver Contract Recognition Board" (CRB) van de FIA werd opgericht om de registratie van contracten voor coureurs in het FIA-wereldkampioenschap Formule 1 te behandelen, alsook alle kwesties in verband met de voorrang van contracten tussen coureurs en Formule 1-teams in dezelfde periode.

De CRB bestaat uit vier personen, elk met een verschillende nationaliteit, en vier plaatsvervangende leden, allen gekwalificeerde juristen van internationale faam en ervaring en met passende ervaring op het gebied van het contractenrecht.

De raad wordt benoemd door de huidige president van het Internationaal Hof van Arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel.

Hier volgt de beslissing van de Contract Recognition Board in verband met een geschil tussen het BWT Alpine F1 Team en het McLaren F1 Team over de coureur Oscar Piastri:

Een tribunaal benoemd door de Contract Recognition Board heeft op 29 augustus 2022 een zitting gehouden waarbij de raadslieden van Alpine Racing Limited, McLaren Racing Limited en de heer Oscar Piastri zijn gehoord. Het Tribunaal heeft unaniem beslist dat het enige contract dat door het Bestuur moet worden erkend, het contract is tussen McLaren Racing Limited en de heer Piastri van 4 juli 2022. Piastri is gerechtigd om voor McLaren Racing Limited te rijden voor de seizoenen 2023 en 2024. De leden van het Gerecht waren Ian Hunter, QC, president, Prof. Klaus Peter Berger, Matthieu de Boisseson en Stefano Azzali.