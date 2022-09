Formule 1 in 2023 naar Bahrein voor driedaagse wintertest

De Formule 1 kondigde deze week aan dat het World Motor Sport Council van de FIA heeft ingestemd met de kalender voor 2023. Die bevat een recordaantal van 24 Grands Prix met onder meer drie races in de Verenigde Staten en maar liefst zes weekenden waarin een sprintrace wordt georganiseerd. zowel de start als het einde van het seizoen in het Midden-Oosten. Abu Dhabi is traditiegetrouw het slotstuk van de jaargang, die op 5 maart begint met de Grand Prix van Bahrein

Het Bahrain International Circuit is sinds 2021 de vaste locatie geworden waar F1 aan het nieuwe seizoen begint en in 2023 is dat dus weer zo. Ook is de faciliteit in Sakhir volgend jaar weer de aangewezen locatie voor de officiële wintertest van de Formule 1. Tussen 23 en 25 februari verschijnen de teams en coureurs in Bahrein om hun nieuwe bolides voor het aankomende seizoen voor het eerst echt aan de tand te voelen. Het wordt de vijfde keer dat F1 ervoor kiest om (een deel van) de wintertest in het land te houden. In 2011 gebeurde dat voor het eerst, gevolgd door 2014, 2021 en ook in 2022.

Ten opzichte van dit jaar wordt het aantal testdagen in de aanloop naar het seizoen gehalveerd in 2023. In 2022 kregen de teams eerst in Barcelona de kans om achter gesloten deuren alvast een eerste serieuze driedaagse test af te werken met hun nieuwe auto's, waarna de teams vlak voor de seizoensstart nog in Bahrein testten. Die eerste test werd in 2022 toegevoegd aan het schema zodat de teams in alle rust achter gesloten deuren konden wennen aan hun eerste auto's onder het nieuwe technische reglement. Die nieuwigheid is er bij de start van de wintertests voor 2023 wel weer van af en dus achten F1 en FIA het niet langer nodig om een tweede driedaagse test te organiseren. Wat resteert zijn de drie testdagen in Bahrein.