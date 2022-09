F1 krijgt zin en mag vanaf 2023 zes sprintraces per jaar houden

De Formule 1 organiseert sinds 2021 sprintraces tijdens een klein aantal raceweekenden. Vorig jaar stonden er drie op het programma en dat is dit jaar opnieuw het geval, ondanks de ambitie van de koningsklasse om dat aantal in 2022 al uit te breiden. De teams staken daar echter een stokje voor. Wel maakte F1 duidelijk dat het hoopte om het aantal sprintraces in de toekomst te verhogen en de eerste stap in die richting is gezet. De World Motor Sport Council van de FIA heeft ingestemd met het voorstel om het aantal zaterdagse sprintraces vanaf 2023 te verhogen tot zes, wat in praktijk dus een verdubbeling betekent.

"Ik ben blij dat we kunnen bevestigen dat vanaf 2023 zes sprintraces onderdeel zijn van het kampioenschap. Daarmee borduren we voort op het succes van het nieuwe format, dat we in 2021 introduceerden", zegt F1 CEO Stefano Domenicali. De keuze is volgens de Italiaan gemaakt vanwege de alom positieve reacties. "De sprint levert drie dagen actie op, waarbij de coureurs van vrijdag tot en met zondag ergens om strijden. Dat voegt meer drama en spanning toe aan het weekend. De feedback van fans, teams, promotors en partners is zeer positief geweest en het format voegt een nieuwe dimensie toe aan de Formule 1. Het enige wat we willen is om het toekomstige succes te garanderen."

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is eveneens blij met de beslissing: “Met dank aan de nauwe samenwerking met Stefano Domenicali en onze collega’s bij FOM, hebben we een uitgebreide analyse van de impact van extra sprintraces afgerond. Sprintraces zorgen voor een spannende dynamiek binnen het format van het raceweekend en zijn in de afgelopen twee seizoenen populair gebleken. Ik weet zeker dat deze positieve trend zich voortzet en ik ben blij dat de World Motor Sport Councl toestemming heeft gegeven om hiermee door te gaan.”

Het is nog niet bekend welke zes Grands Prix volgend jaar de eer krijgen om een sprintrace te organiseren. Dat maakt F1 op een later moment bekend. Dit jaar vonden de eerste twee sprintraces plaats in Imola en op de Red Bull Ring. De derde en laatste F1 Sprint van 2022 wordt gehouden tijdens de GP van Brazilië. In een eerder stadium, toen gesproken werd over zes sprintraces in 2022, werden ook Nederland, Bahrein en Canada genoemd.