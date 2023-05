Fernando Alonso begon na zijn indrukwekkende kwalificatieronde in Monaco van de tweede plaats. Aston Martin besloot hem op de harde band te zetten voor de start, waardoor hij geen kans maakte bij de start om polesitter Max Verstappen - die op de mediums begon - te verschalken. Hij sloot achter de Nederlander aan, maar kon het tempo niet matchen. Regen zorgde in de slotfase voor de nodige chaos, maar opende ook strategische mogelijkheden voor de teams. Waar veel coureurs relatief snel naar de intermediates gingen, besloot Aston Martin Alonso juist de baan op te sturen met de mediumbanden.

Het bleek een strategische fout die de Spanjaard mogelijk zijn drieëndertigste Formule 1-zege kostte. Hij moest na één ronde alweer binnenkomen voor de intermediates. Zijn tweede plaats leverde hij niet in, wel keek hij nu tegen een nog grotere achterstand aan. Alonso moest genoegen nemen met de tweede plaats, wat al een vooruitgang was ten opzichte van zijn vier derde plaatsen die hij eerder al had behaald.

Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack had Alonso ook zonder de extra pitstop niet gewonnen in Monaco. "We moeten het geheel bekijken, hoe het gegaan is", zegt Krack. "Natuurlijk probeer je zo lang mogelijk buiten te blijven in dit soort omstandigheden, wanneer je niet echt weet wat er gaat gebeuren. We hadden eerlijk gezegd niet zoveel regen verwacht. We dachten dus dat het een korte bui zou zijn en dat het snel zou opdrogen omdat de baan heel warm was. Normaliter zou je dan één, twee of drie ronden langer doorgaan, maar deze banden waren al behoorlijk versleten. We zagen de temperaturen al zakken, dus het was een beetje een risico. Met deze informatie besloten we, toen de auto binnenkwam, om de mediums erop te zetten. Maar vlak nadat de auto de pits had verlaten, zagen we dat het echt hard regende. Toen moesten we terugkomen."

Krack geeft toe dat het team dus niet rekening hield met deze hoeveelheid regen, waardoor zij dachten dat de intermediates het niet lang vol zouden houden op de halfdroge baan. "Eerlijk gezegd dachten we tot het einde door te kunnen gaan op de mediums, omdat de baan snel zou opdrogen", verklaart de Luxemburger. "Maar toen hebben we een beetje verkeerd ingeschat dat het regende, want in dit deel van het circuit [de pitstraat] duurde het erg lang voordat het begon te regenen. Hier regende het ook het minst. Dat was dus een verkeerde inschatting, omdat we dachten dat de intermediates op dit deel van de baan enorm zouden slijten. Het is uiteindelijk een bewust besluit geweest om op de mediums te rijden. Een ronde later zagen we al dat dat 'm niet ging worden. We riepen hem dus terug."

Een gemiste kans voor Aston Martin en Alonso, maar Krack weet zeker dat deze strategische beslissing de Spanjaard niet een Formule 1-zege heeft gekost. "Nee, ik denk niet dat we die verloren hebben. Als we de intermediates erop hadden gezet, zou Max dat ook hebben gedaan. En hij had een voorsprong. Ik denk niet dat het veel had veranderd. We moeten over het algemeen niet te gretig zijn. We moeten terugkijken op onze doelen. We wilden hier beter presteren dan afgelopen races. Daar zijn we ook in geslaagd. De Red Bulls waren een beetje te snel voor ons."

Alonso: '99 procent van de baan was droog'

Fernando Alonso was op zijn beurt verrast dat er vragen kwamen over deze pitstop. Hij oordeelde vanuit de cockpit namelijk dat de baan grotendeels droog was en dus dat de slicks goed genoeg waren. "Ik heb deze vraag eerder al gekregen, dat verbaasde me", zegt Alonso. "Ik beleefde de race in de cockpit waarschijnlijk niet op dezelfde manier als jullie van buitenaf. Maar voor mij was het heel duidelijk dat de baan op het moment van de pitstop volledig droog was, op bochten 7 en 8 na dan. Waarom zouden we dan voor de inters gaan, als de baan voor 99 procent droog is?", vraagt hij zich hardop af.

"Ik kwam binnen voor slicks. De weersvoorspelling gaf een kleine bui aan en dat beetje regen was ook wat we als team [op de radar] hadden staan. We hadden genoeg marge achter ons om de slicks erop te zetten en, indien nodig, de inters. Misschien was het extra veilig, ik weet het niet. Die anderhalve minuut extra die we nodig hadden om door bochten 5, 6, 7 en 8 te gaan zette het compleet op zijn kop. Het was erg nat toen ik in die bochten kwam. Maar in de ronde dat we de pitstop maakten, was het volledig droog", aldus Alonso.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Monaco