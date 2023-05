Charles Leclerc hoopte in zijn vijfde Grand Prix van Monaco eindelijk eens de gang naar het podium te kunnen maken, nadat hij twee eerdere pole-positions in eigen land niet kon verzilveren. Ondanks de tegenvallende seizoensstart van Ferrari stond de Monegask er op zaterdag in de kwalificatie goed bij, want hij veroverde de derde startpositie. Die moest hij later op de dag echter weer inleveren, nadat de stewards hem schuldig bevonden aan het hinderen van Lando Norris in de tunnel tijdens Q3. Het leverde hem een gridstraf van drie plaatsen op, waardoor hij de race ineens vanaf de zesde stek moest aanvangen. Het verkleinde Leclercs kansen op een podium voor eigen publiek en uiteindelijk haalde hij het ereschavot ook niet, want meer dan P6 zat er niet in.

Tegen Motorsport.com probeerde Leclerc na afloop van de race ondanks een teleurstellende middag positief te blijven. "Ik kreeg gisteren te laat informatie en dat heeft ons meteen op achterstand gezet voor de race", antwoordde hij na een vraag over de straf die hij na de kwalificatie kreeg. "Natuurlijk is dat frustrerend. In ieder weekend en op ieder circuit is het frustrerend en tijdens je thuisrace geldt dat in het bijzonder. Aan de andere kant moeten we onze koppen niet laten hangen. Het seizoen is nog lang en dit is niet de enige race op de kalender, al is dit waarschijnlijk de enige die iets meer betekent dan de anderen. Je krijgt er echter evenveel punten voor, dus we moeten in Barcelona opnieuw beginnen. Hopelijk hebben we dan wel een geweldig weekend."

Excuses gemaakt, volledige analyse op maandag

Teambaas Frederic Vasseur toonde na de race in het prinsdom begrip voor de irritatie van Leclerc, die pole-position op slechts een tiende van een seconde miste en de eerste startrij op twee honderdsten misliep. De Fransman verklaarde ook dat het team gaat proberen om van de miscommunicatie te leren, zodat het in de toekomst niet meer gebeurt. "Wat kan ik nog meer doen dan mij namens het team te verontschuldigen, te begrijpen hoe we het beter kunnen doen en erachter te komen hoe we de communicatie tussen Charles en de pitmuur in deze omstandigheden kunnen verbeteren?", zei Vasseur. "Het heeft denk ik ook te maken met de omstandigheden waaronder het gebeurde, namelijk in de tunnel enzovoorts. We moeten echter voorkomen dat we excuses gaan zoeken, want dat is verkeerd als je beter wil worden. We moeten het gewoon rechtzetten."

Vasseur beseft dat de gridstraf van Leclerc grote gevolgen heeft gehad op het verloop van zijn race. "We hebben zaterdag een fout gemaakt en dat heeft ons veel gekost, want ik denk dat het vanaf de derde startpositie een heel andere race was geworden. Daar moeten we echter van leren", aldus de Ferrari-chef, die zegt dat de situatie maandag nog eens goed wordt geanalyseerd. "Ik probeer geen excuses of iets dergelijks te vinden, maar we moeten de complete situatie maandag nog eens goed bekijken. Dat wilden we zaterdagavond niet doen, omdat we gefocust waren op de race. Maandag werpen we er wel een blik op."

Video: Leclerc hindert Norris en krijgt daar gridstraf voor