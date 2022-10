Het was niet het beste weekend uit de Formule 1-loopbaan van Max Verstappen. Op zaterdag ging het in de kwalificatie door een fout met te weinig benzine mis, en zondag mislukte een inhaalactie op Lando Norris volledig. Ook de start van de Nederlander was niet bepaald lekker. Hij sleepte uiteindelijk nog een zevende plek uit het vuur na een gevecht met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel laat in de race.

Bij het wegrijden stond Verstappen te malen en had hij geen grip in zijn intermediates. Het leidde een lastige zondag in. Sebastian Bleekemolen kan zich de frustratie van Verstappen voorstellen. “Het is natuurlijk frustrerend als je bij de start buiten jouw schuld om terugvalt. Er was iets met de anti-stall. Dan moet je in gevecht met Kevin Magnussen. Dat is een lastige coureur om in te halen en hij [Verstappen] was al gefrustreerd. Hij kwam er uiteindelijk wel voorbij maar het duurde wel wat lang. Alles duurde net even te lang voor hem. Dat was zonde van de race, want als hij normaal was gestart, was de race waarschijnlijk heel anders verlopen.”

De zondag van Verstappen werd nog slechter toen hij Lando Norris wilde inhalen. Bij het aanremmen van bocht zeven blokkeerde de Nederlander beide voorwielen en zo verloor hij veel terrein. Volgens Bleekemolen was het een risicovolle actie. “Je ziet dat Verstappen op het natte komt, dat kun je vanuit het camera-oogpunt aardig zien. Toen hij aanzette met remmen werd hij een beetje die kant op gedreven door Norris. Toen sloeg het voor ineens helemaal vast. Hij had er nog geen temperatuur in en die banden koelen snel af als ze een beetje nat worden. Met veel risico ging hij er voorbij en deze keer heeft hij verloren.” Toch denkt Bleekemolen dat Verstappen niet heel veel te verwijten valt. “Het is moeilijk te zeggen. Je ziet deze dingen niet vaak gebeuren. Het geeft aan dat het natte stuk lastig te zien was. Hij zit achter het stuur en hij gaat rechtdoor, dus het is een foutje. Maar je kan hem ook niet heel veel verwijten. Het is gebeurd, op naar de volgende!”

Desastreuze zaterdag

Zoals gezegd begon alle ellende op zaterdag. Bleekemolen kon zijn ogen niet geloven toen Verstappen twee keer een snelle ronde af moest breken, die beide goed genoeg waren voor pole-position. “Ik snap het nog steeds niet. Ze wilden dus benzine sparen door hem de voorlaatste ronde van het gas te laten gaan, maar hij reed al in de laatste paar bochten. Ga je daar dan veel mee besparen? Dat was niet handig want hij was al op weg naar de poletijd op dat moment. Op het moment zelf dacht ik eigenlijk: nu gaat hij van zijn gas om dan zo laat mogelijk over start-finish te gaan zodat hij nog maximaal kan profiteren van de opdrogende baan, maar het was dus een benzinedingetje. En dan wordt je binnengeroepen terwijl je negen tienden sneller was dan de rest. Ik zou dat stuur opvreten, maar dat deed hij ook. Dan begint de ellende. Want het is een stratencircuit waar inhalen lastig is. Dan moet je naar voren komen en dat gaat niet helemaal lekker. Dan vlieg je eraf en moet je weer opnieuw beginnen. Ook had hij een slechte start. Er is hem niet veel te verwijten want ik zie niemand snel door het veld schieten. Ik denk dat hij het maximale eruit heeft gehaald, maar aan de andere kant was dat schoonheidsfoutje jammer, want zonder dat moment had hij net iets verder kunnen komen.”