Norris over duel met Verstappen: "Dwong hem om fout te maken"

Veel kwam Lando Norris tijdens de Grand Prix van Singapore niet in beeld, totdat Max Verstappen achter hem aansloot voor de strijd om de op dat moment vijfde positie. De Red Bull-coureur was bezig met een opmars na een mislukte kwalificatie en een slechte start, maar het duurde lang voordat hij de aanval kon inzetten op de McLaren-rijder. Pas na de laatste safety car-fase slaagde Verstappen erin om een aanval in te zetten, maar die actie zou mislukken: hij kwam op een nat stuk asfalt terecht, blokkeerde beide voorwielen en moest daardoor in bocht 7 de uitloopstrook opzoeken.

Kort daarvoor ging het overigens al bijna mis bij de herstart na een virtual safety car. Verstappen reed toen bijna tegen de achterkant van Norris aan, maar beide rijders kwamen met de schrik vrij. "Hij probeerde gewoon om een goede run op mij te krijgen en aan de binnenkant een dive-bomb te doen, maar ja... Hij reed bijna tegen mij aan, dat scheelde niks", blikte Norris na de race terug op het duel met Verstappen. "Wellicht was het van zijn kant ietwat riskant, maar aan de andere kant is hij een coureur en gaat hij er gewoon voor. Hij gaat niet zitten afwachten, dus hij probeerde het. Hij faalde daar echter in, twee keer zelfs denk ik. En daar maakte hij fouten door, waar ik van profiteerde. Ik heb mijn positie goed verdedigd en liet hem op het natte deel rijden. Daardoor blokkeerden zijn wielen, dus voor mij was het een win-win situatie."

Bij de inhaalpoging ging Verstappen dus in de fout, al vindt Norris dat hij deze fout heeft afgedwongen door de manier waarop hij verdedigde. "Dat kan je in dit weer onmogelijk weten", antwoordt hij op de vraag of Verstappen te optimistisch was bij zijn poging. "Als je een kans krijgt om ernaast te komen, dan weet hij denk ik wat hij moet doen. Hij is slim genoeg. Hij had het rechts willen proberen, maar ik koos die kant om de droge lijn aan te houden. Daardoor kwam hij op het natte gedeelte, zo simpel is het. In zekere zin heb ik hem tot deze fout gedwongen. Het was dus ietwat optimistisch, maar hij zal er altijd voor gaan."

Plek winst bij constructeurs 'een prettige verrassing'

Norris zou uiteindelijk als vierde over de finish komen in Singapore, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo door een goede strategische keuze opklom naar P5. Door de dubbele DNF van Alpine is McLaren de nieuwe nummer vier bij de constructeurs, iets wat Norris voor het weekend niet had verwacht. "Nee, daar ga ik niet over liegen. Vrijdag leek het een van onze slechtste weekenden tot nu toe te worden. Qua snelheid lagen we mijlenver achter. Niet in omstandigheden zoals tijdens de race, maar Daniel, ikzelf en het strategische team hebben het gewoon heel goed gedaan", aldus Norris. "Alpine was een halve seconde per ronde sneller in zowel volledig natte als volledig droge omstandigheden, misschien zelfs meer. We verwachtten dat zij op P4 en P5 of P5 en P6 zouden eindigen terwijl wij buiten de punten zouden vallen, maar het is precies omgekeerd. Dat is een prettige verrassing."

Verstappen van de baan bij inhaalpoging op Norris: