Wolff over F1-toekomst Hamilton: "Heeft nog vijf jaar in zich"

De succesvolle Formule 1-carrière van Lewis Hamilton is inmiddels richting het einde van het zestiende seizoen aan het gaan en is met zeven wereldtitels en meer dan 100 overwinningen bijzonder succesvol geweest. Dit jaar werkt hij zijn tiende seizoen af in dienst van Mercedes, maar zo soepel als de afgelopen jaren loopt het nu niet. Er is nog altijd niet gewonnen in 2022 en dus komen er zo nu en dan weer vragen of Hamilton nog wel zin heeft om zijn huidige contract, dat eind 2023 afloopt, te verlengen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff twijfelt er niet aan dat de inmiddels 37-jarige Hamilton nog een keer gaat bijtekenen. "In de loop der tijd zijn Lewis en ik samen gegroeid. We zijn totaal transparant tegenover elkaar en we praten ook over de toekomst", zegt Wolff in gesprek met Channel 4. "Het is denk ik heel makkelijk: Lewis zal de eerste zijn om te zeggen 'ik kan het niet meer omdat ik vind dat ik de reacties niet meer heb, het plezier heb verloren of dat er een nieuwe generatie is gekomen die heel sterk is'. Ik twijfel er dus niet aan dat we altijd heel open zullen bespreken wat de toekomst gaat brengen, ongeacht wat we overeenkomen bij een contractverlenging - en dat gaat gebeuren."

In juli 2021 verlengde Hamilton zijn contract bij Mercedes voor de laatste keer, destijds plakte hij twee jaar vast aan de samenwerking. Wolff zinspeelt erop dat Hamilton in 2024 op 39-jarige leeftijd nog steeds voor Mercedes rijdt en zodoende nadert hij de 40, een leeftijd waarop de meeste coureurs niet meer in F1 racen. Mogelijk doet Hamilton dat tegen die tijd nog wel. "Het voordeel is dat we vaak met elkaar praten. Hij woont hier en ik woon iets verderop. Vorige week hebben we nog met elkaar gezeten en toen zei hij 'kijk, ik denk dat ik nog wel vijf jaar in mij heb, hoe zie jij dat?'", aldus Wolff.

Na 40e verjaardag in F1 racen? Geen probleem, vindt Wolff

De Oostenrijker vindt overigens niet dat 40 de leeftijd is waarop coureurs niet goed genoeg meer zijn om in F1 te racen. "Kijk hoe Fernando [Alonso] er op zijn 41e voor staat: hij staat er nog steeds. Is hij dezelfde Fernando als toen hij 25 was? Dat weet ik niet, maar hij is nog steeds heel competitief", legt Wolff uit. "Kijk naar NFL-ster Tom Brady, iemand die ik enorm bewonder vanwege de discipline die hij heeft in het leven en voor zijn sport. Hij is 43 of 44 jaar oud, maar hij staat nog steeds op het veld. Met de manier waarop Lewis zijn leven leeft, met de volledige focus op het racen in Formule 1 - alle andere dingen zijn slechts hobby's - denk ik dat hij nog een lange tijd door kan gaan."