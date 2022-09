Het circuit van Zandvoort is sowieso al spectaculair om te zien, maar een ronde vanuit de helmcamera van Alpine-coureur Fernando Alonso laat nog eens extra zien hoe lastig het is om een goede ronde aan elkaar te knopen. Het circuit golft alle kanten op en een aanzienlijk aantal bochten is blind voor de coureurs, die heel laag in de bolide zitten. Bekijk hierboven de spectaculaire beelden vanaf het listige circuit in de duinen.

