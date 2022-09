Ocon hoopt op Schumacher als F1-teamgenoot bij Alpine in 2023

Het vertrek van Fernando Alonso heeft Alpine in een lastig parket gebracht. De formatie wilde toptalent Oscar Piastri promoveren naar het F1-zitje, maar de Australiër ziet daar geen heil in. Hij is naar verluidt rond met McLaren als opvolger van Daniel Ricciardo. De kwestie wordt deze week door de F1 Contract Recognition Board besproken. Ondertussen bekijkt Alpine andere opties, waaronder AlphaTauri-coureur Pierre Gasly.

Als het aan Esteban Ocon ligt, komt Mick Schumacher over van Haas: “Men weet wat mijn voorkeur is. Als ik iets te zeggen zou hebben, dan wordt het Mick. Als hij al geen andere plannen voor volgend jaar heeft tenminste. Wie het ook wordt, ik focus me op mijn taak: de auto ontwikkelen en het team verder naar voren helpen. Dat is wat ik wil doen.”

Schumacher heeft tot op heden slechts twee puntenfinishes op zak en staat daardoor onder druk bij Haas. De Duitser heeft moeite om teamgenoot Kevin Magnussen bij te benen. Eerder deze week kon Motorsport.com onthullen dat de banden tussen Schumacher en Ferrari eind dit jaar worden doorgesneden. Volgens Ocon kan de jonge rijder prima presteren in een betere auto: “Hij heeft in de juniorklassen zijn talent laten zien, hij was heel erg snel. In de Formule 1 is het soms niet eenvoudig om te presteren met een mindere auto. Ik had dat ook toen ik in F1 begon. Hij is een geweldige kerel en kan zeer goed presteren in een betere auto. Op dit moment is Alpine competitief. Dat is slechts mijn mening. Ik heb geen stem in deze beslissing, maar het team kent mijn voorkeur.”