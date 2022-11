VIDEO: Alonso voorbij aan Tsunoda en Bottas

Fernando Alonso laat weer eens zien wat inhalen is. Met een slipstream en een uitremactie haalde hij met een actie zowel Yuki Tsunoda als Valtteri Bottas in. Is dit een kanshebber voor actie van het jaar?

Even later moest de Spanjaard zijn auto echter in de pits parkeren en viel hij uit. De inhaalactie pakt niemand echter meer van hem af. Bekijk de video bovenaan deze pagina.