VIDEO: Russell wordt te vroeg weggestuurd bij pitstop

Max Verstappen en Nyck de Vries in actie tijdens F1-bandentest Abu Dhabi

Max Verstappen komt dinsdag nogmaals in actie op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. De Red Bull-coureur werkt net als de meeste van zijn collega's de Formule 1-bandentest af. Teams krijgen in Abu Dhabi een hele dag met de aangepaste banden die volgend jaar worden gebruikt. "Het is goed om daar alvast een beeld van te krijgen voor volgend jaar." Nyck de Vries mag als 'rookie' voor het eerst instappen bij AlphaTauri.