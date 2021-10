Vettel over keuze voor slicks: "Veel slechter dan ik dacht"

Iedereen startte op Istanbul Park op de intermediates en alle rijders reden ook lang door op de eerste set banden. Pas in de laatste fase van de race werd bezocht bijna iedereen de pits. De meesten deden dat voor een nieuwe sets intermediates, maar Vettel besloot de gok te wagen en naar mediums te switchen. Die keuze voor droogweerbanden bleek een slechte. Na een zeer trage ronde met aan de lopende band glijpartijen, besloot de viervoudig wereldkampioen terug te keren in de pits voor een nieuwe set inters.

In gesprek met onder meer Motorsport.com blikt de Duitser terug op zijn keuze: “Zowel mijn team als ik overwoog om naar binnen te gaan, en ik maakte de uiteindelijke beslissing. Ik wilde het proberen", vertelde de viervoudig wereldkampioen. "Er was niks over van de intermediates dus ik dacht dat de slicks net zo goed zouden zijn, maar ik kreeg ze niet warm. Daardoor had ik geen grip en ik verloor heel veel tijd.”

Volgens Vettel was hij passagier van zijn eigen auto. “Het was veel erger dan ik verwachtte. Maar het grootste probleem was dat ik ze niet warm kreeg en dan glijd je alleen maar. Het was ook duidelijk dat dit ook niet meer beter zou worden. De baan was erg leuk vandaag maar het was een beetje apart, net als vorig jaar met het lang blijven rijden op intermediates. Op een gegeven moment dacht ik dat het goed genoeg was voor droogweerbanden, dus ik nam het risico maar het werkte niet.” Volgens de Duitser was het achteraf “niet eens close”.