Brundle: Hamilton zelf schuldig aan strategische fout in Turkije

Na het inlossen van een gridstraf begon Lewis Hamilton als elfde aan de Turkse Grand Prix. In de race rukte hij snel op naar de vijfde positie, wat de derde positie werd toen de concurrentie hun pitstop maakte. Ook Hamilton werd door Mercedes naar de pits geroepen, maar hij weigerde in eerste instantie naar binnen te komen. Pas toen zijn rondetijden acht ronden voor het einde verval begonnen te tonen, werd de knoop doorgehakt om alsnog een pitstop te maken voor nieuwe intermediates. Daardoor viel Hamilton terug naar de vijfde plek, terwijl hij zelfs nog even onder druk van Pierre Gasly kwam te staan.

Hamilton uitte nog tijdens, maar ook na de race kritiek op de tactische beslissing van Mercedes. Toch vindt Martin Brundle dat zijn landgenoot zelf niet vrijuit gaat, omdat hij eerdere calls van het team negeerde. “Zondag was het een fout van Lewis. In het verleden heeft hij het team vaker overruled en toen werkte dat goed – zoals Turkije vorig jaar, toen hij tot het einde doorreed en een glansrijke zege behaalde”, vertelde Brundle bij Sky Sports News. “Mercedes hoefde in zekere zin alleen te spiegelen wat Red Bull deed en proberen om de pijn van de nieuwe motor en de gridstraf te beperken. Ik denk dat Lewis het team uit balans heeft gebracht.”

Vijfde plek "niet einde van de wereld"

Brundle, tussen 1984 en 1996 zelf F1-coureur, stelt dat de inbreng van een zevenvoudig wereldkampioen niet zomaar opzij gezet moet worden. Anderzijds ziet hij ook dat het team over meer informatie beschikt en beter afgewogen besluiten kan nemen. “Lewis moet respecteren dat zijn team enorm veel informatie heeft, de gehele race en alle andere auto’s volgen. Toen ze hem naar binnen riepen, zette hij ze bijna buitenspel.”

Met het resultaat in Turkije is Hamilton de leiding in het kampioenschap weer kwijt aan Max Verstappen. Het verschil is met zes races voor de boeg slechts zes punten en dus vindt Brundle dat de Mercedes-coureur zich niet direct zorgen hoeft te maken. “Het is niet het einde van de wereld, maar in dit ongelofelijke seizoen draait het om een snelste ronde hier, een F1-sprintzege daar en een beetje geluk en betrouwbaarheid. Het is zo, zo close”, aldus Brundle. “Red Bull zal zich zorgen maken over de pure snelheid van de Mercedes afgelopen weekend. Valtteri Bottas was op ieder vlak buitengewoon goed en hij gaat Lewis ook helpen in de strijd om de titel. We staan voor een fantastisch einde van dit seizoen.”