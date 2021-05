“De Grand Prix van Monaco is altijd heel speciaal”, zegt Verstappen in de vooruitblik van Red Bull Racing. “Het is anders dan andere circuits, het is heel smal maar ook fantastisch om in de kwalificatie een snel rondje te rijden. Je voelt het echt als je alles goed doet en je onderweg bent naar een perfect rondje, dat tovert bij mij een lach op m’n gezicht. Ik heb nog nooit op het podium gestaan in Monaco, dat moet anders. We moeten zorgen dat we een clean weekend hebben, dat is wel heel belangrijk. We zullen zien of we snel zijn, maar in de kwalificatie scheelt het tot nu toe steeds heel weinig. Ik hoop dat we dat ook in Monaco kunnen laten zien.”

Verstappen reed dit seizoen in elke race een of meerdere ronden aan de leiding. In de straten van Monaco is inhalen behoorlijk lastig met de hedendaagse Formule 1-wagens. Een sterke kwalificatie en een goede start betekent vaak een uitstekende kans op de overwinning. Daarvoor moet Verstappen echter wel foutloos blijven. “Ik weet maar al te goed dat er in Monaco geen ruimte voor fouten is”, lacht Verstappen. “We moeten zorgen dat we op zaterdag spijkers met koppen slaan. Natuurlijk is het op zondag iets makkelijker omdat inhalen zo lastig is, maar dan kan er alsnog veel gebeuren. We moeten zorgen dat we op beide dagen op ons best zijn.”

Verbeterpunten? Bandenslijtage en racetempo

De Limburger voelde dat hij in Barcelona op meerdere vlakken tekortkwam op Lewis Hamilton, maar dat hij de Brit door zijn agressieve start nog enigszins aan het werk zette. “Het was een redelijk weekend, maar voor het team was het zeker niet vlekkeloos. We waren in de race niet snel genoeg. Desondanks pakten we de tweede plaats en haalden we een mooi aantal punten binnen voor het team. Het is nog vroeg in het seizoen, maar we moeten wel meer druk zetten om races te gaan winnen.”

Gevraagd wat er beter moet om Mercedes te pakken, is Verstappen helder: “De bandenslijtage, maar het tempo over het algemeen was niet goed genoeg om Mercedes in Barcelona te pakken. Omdat ik daar lang aan de leiding ging, leek het alsof het een zure nederlaag was. Maar als ik hem in de eerste bocht niet gepakt had, zou hij meteen weggereden zijn. We moeten gewoon zorgen dat we onszelf blijven verbeteren.”