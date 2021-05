Codemasters maakt al sinds 2009 de officiële Formule 1-games, maar pas sinds 2015 sieren enkele F1-coureurs ook echt de cover van de game. Sebastian Vettel en Lewis Hamilton stonden sindsdien ieder jaar op de internationale cover, maar voor Vettel komt die reeks ten einde. Daar waar hij de afgelopen twee seizoenen nog alleen met Hamilton de cover sierde, wordt de Duitser in 2021 vervangen door jonge sterren Max Verstappen en Charles Leclerc. Voor de Ferrari-coureur is het de eerste keer dat hij op de internationale cover staat, Verstappen was in 2016, 2017 en 2018 al onderdeel van het gezelschap rijders op de cover.

Tijdens de eerste aankondiging van F1 2021 maakten Codemasters en EA al bekend dat de My Team-modus, waarin je zowel coureur als manager van je eigen team bent, wordt uitgebreid met enkele iconische coureurs. Destijds bleef het gissen naar wie deze iconen zouden zijn, maar nu hebben de ontwikkelaars dat wel naar buiten gebracht. Het gaat om zeven iconische coureurs, onder wie vijf wereldkampioenen. De hoogste rating is voor Michael Schumacher en Ayrton Senna, die met hun rating van 94 ongetwijfeld tot de beste coureurs in F1 2021 behoren. Dat geldt ook voor Alain Prost, die een rating van 93 heeft gekregen. Enkelvoudig wereldkampioenen Jenson Button en Nico Rosberg keren voor het eerst sinds 2016 terug in de officiële F1-game en worden aangevuld met David Coulthard en Felipe Massa. De zeven iconen zijn alleen beschikbaar in de Deluxe Edition van F1 2021.

F1 2021 komt uit op 16 juli en is beschikbaar voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S.