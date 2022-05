Bottas legt uit waarom hij de muur toucheerde in Miami

Lange tijd reed Valtteri Bottas op de vijfde positie, maar zag alles omslaan toen de safety car de baan werd opgestuurd vanwege de botsing tussen Lando Norris en Pierre Gasly. Niet alleen Mercedes kon het gat naar hem dichten, ook George Russell had onwijs veel geluk met een gratis bandenwissel. De Fin gaf naderhand toe afgeleid te zijn door het gevecht van de beide Mercedessen. Hierdoor miste hij zijn rempunt bij het ingaan van bocht zeventien. Met nog zeven rondjes te gaan toucheerde Bottas de muur en verloor daardoor twee posities aan de Mercedes-coureurs. Hij kwam als zevende over de lijn.

"Ik hoopte vooraf dat alles vlekkeloos zou verlopen en dat gebeurde ook, totdat de safety de baan op reed. George kreeg de mogelijkheid te stoppen voor nieuwe mediums en dichtte het gat zeer snel. In zijn poging om Lewis te passeren keek ik in de spiegels. Ze naderden mij zeer snel en ik dacht nog om de deur dicht te gooien. Vervolgens remde ik net te laat en miste de apex. Ik kwam met een trage snelheid op het vuil, maar onderstuurde de muur in. Ik had geluk dat er niets afbrak of dat ik een lekke band opliep."

Op de vraag of hij Lewis Hamilton zonder neutralisatie achter zich had kunnen houden, antwoordt hij. "Waarom niet. Het veranderde allemaal toen George op nieuwe banden kwam te staan. De safety car kwam mij niet uit, maar zo gaan die dingen." De teleurgestelde Bottas zegt wel bemoedigd te zijn door de snelheid en consistentie van de auto, helemaal na zijn crash in de eerste vrije training. "We zijn hier goed van teruggekomen", gaat de Alfa Romeo-coureur verder. "De pace in de wedstrijd zat dicht bij die van Mercedes. Het is een goed teken dat we met hun de strijd kunnen aangaan. Het is zonde dat we niet als vijfde zijn gefinisht, maar P7 is nog steeds prima."

Bottas staat achtste in het klassement en is van de vijf Grands Prix vier keer in de punten geëindigd. Hij stelt ook dat dit een race was die een verschuiving in de mentaliteit van het team liet zien om mee te doen aan de kop van het middenveld. "Voor mij vielen ze niet uit, waardoor we voor de vijfde plaats streden. Ik ben benieuwd hoe dit in Barcelona gaat, daar komen we in ieder geval met updates."

