Red Bull levert in GP van Miami de snelste pitstop af

Red Bull Racing is de laatste twee races niet alleen op de baan schier onklopbaar, ook in de pitstraat levert de formatie week na week puike prestaties. De pitstop van Sergio Perez tijdens de safety car-periode bleek de snelste pitstop van de race. De Mexicaan werd in 2,33 seconden voorzien van vier nieuwe banden. Dat de crew van Perez uitermate snel en constant is, werd in Miami bevestigd: ook de tweede snelste stop van de race kwam op hun naam. In ronde 27 werd hij na 2,37 seconden weggestuurd.

Aston Martin kwam voor het eerst dit seizoen terug in de top van de lijst met snelste pitstops. Lance Stroll werd in ronde 40 na 2,45 seconden weggestuurd. De pitstop van Max Verstappen duurde 2,49 seconde en staat op de vierde plaats, voor de stop van 2,55 seconden van Pierre Gasly.

Snelste pitstops F1 Grand Prix van Miami 2022

Positie Team Coureur Tijd 1 Red Bull Sergio Perez 2,33 seconden 2 Red Bull Sergio Perez 2,37 seconden 3 Aston Martin Lance Stroll 2,45 seconden 4 Red Bull Max Verstappen 2,49 seconden 5 AlphaTauri Pierre Gasly 2,55 seconden

In de ranking van de DHL Fastest Pitstop Award staat McLaren nog altijd met een riante voorsprong bovenaan. De Britse formatie was in Miami iets minder scherp met een snelste tijd van ‘slechts’ 2,59 seconden tijdens de stop van Daniel Ricciardo. De puntentelling werkt hetzelfde als in een F1-race, met 25 punten voor de snelste stop. Per coureur wordt alleen de snelste stop meegenomen. McLaren leidt de dans met 158 punten, gevolgd door Red Bull Racing met 134.

Snelste pitstops F1-seizoen 2022

Positie Team Coureur Grand Prix Tijd 1 Red Bull Sergio Perez Australië 2,27 1 McLaren Lando Norris Emilia-Romagna 2,27 3 Red Bull Sergio Perez Emilia-Romagna 2,29 4 McLaren Daniel Ricciardo Bahrein 2,31 5 Ferrari Carlos Sainz Bahrein 2,33 5 Red Bull Sergio Perez Miami 2,33 7 Red Bull Max Verstappen Emilia-Romagna 2,34 8 Red Bull Max Verstappen Emilia-Romagna 2,36 8 Red Bull Sergio Perez Miami 2,37 10 Ferrari Carlos Sainz Bahrein 2,40