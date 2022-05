Vettel en Schumacher betreuren incident: "Stom van ons beiden"

Sebastian Vettel en Mick Schumacher vochten zondag om de negende plaats bij het Hard Rock Stadium in Miami, maar bij het induiken van de eerste bocht aan het begin van de 53ste ronde ging het mis. Schumacher was even daarvoor wat plekken kwijtgeraakt en probeerde een al te optimistische move bij het insturen van de eerste bocht. Hij zal half naast Vettel en ramde zijn Haas F1-bolide zo in de zijkant van de Aston Martin. De schade was zo groot dat Vettel stante pede moest opgeven, Schumacher kwam nog binnen voor een nieuwe voorvleugel maar eindigde op de vijftiende plaats en liep zijn eerste F1-punten mis.

Vettel, die als mentor acteert voor Mick en in die hoedanigheid ook close is met de familie, wees geen schuldige aan voor het incident. “Het is van ons beiden stom, dat is duidelijk”, zegt de routinier in gesprek met Sky. “Het is spijtig dat we allebei geen punten gehaald hebben. Ik dacht dat ik de bocht had en ervoor zat, ik had hem niet verwacht. Toen ik hem eenmaal zag, was het al te laat. Ik moet er nog eens goed naar kijken, maar het is voor ons beiden heel erg jammer.”

Een top-tien voor Vettel zou een heel respectabele prestatie geweest zijn nadat beide Aston Martin-coureurs vanuit de pitstraat moesten starten door een probleem met de brandstoftemperatuur. Ondanks dat vindt Vettel dat hij het op bepaalde momenten nog beter had kunnen doen. “Inhalen was heel moeilijk, ik dacht dat het eenvoudiger zou zijn. Ik was bij de start vrij snel, maar we verloren het momentum een beetje. Natuurlijk hadden we voordeel van de safety car. Ik denk dat we op de achtste plaats hadden kunnen eindigen.”

Schumacher betreurt aanrijding

Tijdens de race liet Schumacher vrij overtuigd van zijn eigen gelijk weten dat het ‘zijn bocht’ was bij het inhalen van Vettel, maar nam dat enigszins terug toen hij de pers na afloop van de race te woord stond. “Ik weet het niet echt”, zegt Schumacher. “Het is heel moeilijk om in deze auto’s in de spiegels te kijken. Het is heel spijtig hoe onze race eindigde.” Gevraagd of zijn actie iets te optimistisch was, reageert de Duitser: “Ik weet het niet. Ik probeerde niet super diep in te remmen, wat ruimte te laten. Maar het was duidelijk niet genoeg.”

De FIA-stewards keken maar het incident, maar deden het zonder straffen af.