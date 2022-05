Alexander Albon kende een bijzonder goede voorbereiding op de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. Het tempo van de FW44 was zo goed dat in de eerste en derde vrije training de top-tien werd bereikt. Albon ging met hoge verwachtingen de kwalificatie in, maar kwam daar niet verder dan P18.

Zwaar teleurgesteld begon de Williams-coureur aan de race. "Uiteindelijk vonden we het tempo dat we het hele weekend al hadden", opent Albon. "De tegenvallende kwalificatie zorgde ervoor dat we met een best sterke auto op een mindere positie stonden. Inhalen was wel mogelijk, dus we maakten snel stappen. We profiteerden ook van het malheur van de mensen voor onze neus, maar het meest belangrijke is dat we in een positie zaten waarin we onze kansen konden benutten. Het team heeft het geweldig gedaan, helemaal qua strategie. Het is fijn om Miami met meer punten te kunnen verlaten."

Net na het passeren van de finishvlag kreeg Albon te horen dat er mogelijk een tweede tijdstraf zat aan te komen voor Fernando Alonso. De Spaanse Alpine-coureur kreeg uiteindelijk nogmaals vijf seconden aan zijn broek voor het behalen van blijvend voordeel buiten e baan. Dit betekende een negende plek voor Albon en dus twee punten in plaats van één. Teamgenoot Nicholas Latifi kwam na een lastige middag als veertiende over de streep. "Het is wel fijn dat Alex punten heeft gescoord", aldus de Canadees. "Aan mijn kant kampten we met veel problemen. Dit hield ons met name in het begin van de race tegen. Ook de banden werkten niet mee en het tempo was er niet. Dit zijn dingen waar we in moeten duiken."