Valtteri Bottas: Eerste F1-seizoen Zhou Guanyu indrukwekkend

Zhou Guanyu stroomde afgelopen seizoen bij Alfa Romeo de Formule 1 binnen. Dat team had een compleet nieuwe line-up met de enige debutant van 2022 en de van Mercedes-overgekomen Valtteri Bottas. Hoewel de Fin 49 van de in totaal 55 punten voor Alfa Romeo verzamelde, werd Zhou geregeld geprezen voor zijn optredens. De Chinees scoorde met een achtste plek in de Grand Prix van Canada zijn beste resultaat. Bottas vindt dat Zhou het uitstekend gedaan heeft en inderdaad verrassend goed was in zijn eerste F1-seizoen. Volgens de Fin maakte Zhou veel minder fouten dan eerdere rookies.

"Dat was zijn grootste kracht en is iets dat nooit zeker is bij een debutant", aldus Bottas tegen Motorsport.com. "F1 is een sport waarin je te snel te veel wil en daardoor knullige fouten maakt. Hij heeft er goed aan gedaan zichzelf tijd te gunnen om te ontwikkelen en niet te snel te willen. Hij boekte stapje voor stapje progressie, zowel in de kwalificaties als in de Grands Prix. Zijn technische kennis is ook steeds beter geworden. Hij krijgt meer vertrouwen over zijn afstellingen. Het is goed om hem die progressie te zien boeken."

Nog een jaar F1

In de tweede seizoenshelft begon Zhou steeds harder te gaan en kon hij het Bottas vaker moeilijk maken. Hierdoor trakteerde Alfa Romeo de Chinees op een contractverlenging. De bezetting in 2023 blijft bij dat team dan ook ongewijzigd. Volgens Bottas kan het tweetal goed met elkaar overweg en is er van beide kanten respect. "We werken goed samen", vervolgt de tienvoudig Grand Prix-winnaar. "Dat is belangrijk als je als team wil groeien. Het helpt niets als teamgenoten op de baan alleen maar met elkaar crashen."

Frederic Vasseur, die vanaf 2023 zijn loopbaan als teambaas bij Ferrari vervolgt, liet eerder aan onze website weten ook enthousiast te zijn over de optredens van Zhou. Volgens de Fransman deed hij het zeer verdienstelijk in zijn eerste jaar. Vasseur stipte ook aan dat Zhou door malheur geregeld punten soms letterlijk in rook zag opgaan. "Dit kostte veel", aldus Vasseur. "Het doel was om een aantal Q2's te halen, dat lukte hem meteen in Bahrein. Hij scoorde er zelfs punten. In sommige kwalificaties was hij ook sneller dan Valtteri. Hij verbetert nog steeds en snapt de auto en de sport een stuk beter. We moeten ook niet vergeten dat hij een aantal circuits niet kende. Dat is niet makkelijk. Hij doet het prima en dat was voor mij reden genoeg om niet voor een andere rijder te gaan."