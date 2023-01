Vorig jaar stond de zomerstop van de Formule 1 in het teken van de contractrel rondom Oscar Piastri. Alpine maakte bekend een deal te hebben met de Australiër, maar Piastri zelf ontkende dat. Niet veel later werd bekend dat hij Daniel Ricciardo in 2023 gaat vervangen bij het team van McLaren. Het leidde tot een juridisch geschil waarbij de Contract Recognition Board moest bepalen welk contract rechtsgeldig was. Uiteindelijk won McLaren de zaak en rijdt Piastri komend seizoen voor het team uit Woking.

Negenvoudig Grand Prix-winnaar Mark Webber is de manager van Piastri. Volgens Webber heeft zijn protegé zich voorbeeldig gedragen tijdens de hele kwestie. “Hij was eigenlijk best wel rustig. Ironisch genoeg liet hij veel loyaliteit zien in deze omstandigheden”, zegt Webber tegen Speedcafe. "Alle sponsoren en mensen die er sinds zijn achtste waren hadden een stuk minder geduld. Oscar wilde zo loyaal mogelijk zijn. Het was onzeker hoe zijn toekomst er uit zou zijn. Maar McLaren wilde sowieso iets veranderen, of het nou met Oscar of met iemand anders was. Oscar was beschikbaar, dus daarom moesten we snel reageren.”

Volgens Webber is McLaren bereid om een groot risico te nemen met het inzetten van een onervaren coureur. “Dat hebben ze ook gedaan met Lando [Norris], net als met Carlos [Sainz], al reed die natuurlijk al wel bij Toro Rosso. Onder Ron Dennis nam McLaren ook een risico met Lewis Hamilton. Dit is gewoon een hele goede kans voor Oscar om in te stappen. Natuurlijk was hij zich ervan bewust dat hij Daniel zou vervangen. Maar hij weet dat als hij het niet was, het iemand anders was geweest. Eigenlijk had Oscar afgelopen jaar al in F1 moeten rijden. Hij deed weliswaar wat tests, maar coureurs willen racen. Dat deed Oscar pijn.” Dieper ingaan op wat McLaren te bieden had wat Alpine niet had, wil Webber niet. Wel zegt hij: “Ze wilden hem graag, dat is het eerste. En dat maakt een groot verschil. Het is belangrijk om gewild te zijn en je gewild te voelen. En ze waren duidelijk over wat ze met hem van plan waren.”