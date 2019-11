Bottas kritisch op TecPro-barriers na crash: "Verkeerd neergezet"

“Ik kreeg midden in de bocht onderstuur”, legde Bottas uit tegenover onder andere Motorsport.com over het moment. “Daardoor ging ik wat wijder dan ik had gewild. Dat was op zich niet erg, maar toen ik wilde accelereren ging ik te wijd omdat het daar vuil was. Ik verloor tractie en raakte de muur.” Daarmee was het gedaan in Q3 voor Bottas.

Fysieke schade bleef uit, al was het een allerminst prettige ervaring. Op de boordradio was een buiten adem zijnde Bottas te horen. “De muur bleef ik eigenlijk volgen maar aan het einde stonden de TecPro-barriers en die waren niet zo fijn”, zei Bottas over de frontale impact "Ik vind dat we dit moeten voorkomen. Het is goed dat ze er zijn, maar niet op deze manier. Misschien moeten de barriers wat verschoven worden, want dit is verre van ideaal. Als de muur had doorgelopen zoals hij was, had ik waarschijnlijk nergens last van gehad”, vertelde de Fin, die nu een pijnlijke knie opliep.

Door de crash van Bottas zou Max Verstappen indirect zijn pole position kwijt raken. Ook Bottas werd, nog voor dat besluit gevallen was, gevraagd naar het voorval. “Normaal moet je gas terugnemen, dat is vrij duidelijk”, zei hij nuchter. “Maar ik heb het niet vanuit zijn positie kunnen zien, waar hij de gele vlaggen kreeg, dus ik kan er verder ook weinig over zeggen.”

Overigens lijkt Bottas wel redelijk weg te komen met zijn crash, aangezien het team de auto zonder gridstraffen denkt te kunnen herstellen. “Het was een vreemd incident dus er zijn wat onderdelen die je niet verwacht dat kapot gaan nu stuk. Maar het lijkt erop dat het goed komt.”

Met medewerking van Jonathan Noble