Analyse: Hoe Verstappen en Red Bull onnodig risico liepen in Mexico

Red Bull Racing heeft de zaakjes tot één minuut voor het vallen van de vlag eigenlijk perfect voor elkaar. De auto presteert volgens Verstappen beter dan verwacht en ook tactisch heeft men nog geen fout gemaakt. Zo ging men in de slotfase van Q2 wel op softs naar buiten 'om er te zijn', maar besloot men in de laatste sector van het gas te gaan, toen bleek dat zijn eerder gezette tijd (op mediums) voldoende was. Verstappen mag derhalve op de gele band starten, gezien de verwachte slijtage van de softs bepaald geen nadeel.

In het laatste deel van de kwalificatie toonde Verstappen zich verrassend de snelste man tijdens de eerste runs. Weer deed Red Bull het vervolgens goed: men stuurde de Nederlander als laatste van alle toppers de baan op voor run twee. Een positie die je met P1 in handen wel wilt hebben - mits er geen treintjes ontstaan zoals op Monza. Je zit dan namelijk in een positie om te reageren, mocht iemand alsnog onder de initiële toptijd duiken. En mochten de anderen zich allemaal stukbijten op de gezette tijd, dan kun je de laatste run desnoods afbreken.

Dat is precies wat er bij Red Bull had moeten gebeuren. Charles Leclerc zette zijn tijd nog net voor de crash van Valtteri Bottas neer, maar kwam al tekort. En toen de Fin zijn auto in de muur parkeerde, was het helemaal klaar. Over en sluiten. Lewis Hamilton kwam niet meer aan de tijd en Sebastian Vettel moest duidelijk van het gas, de pole voor Verstappen was daarmee binnen. Dat de Limburger nog vol doortrapte, zou hem uiteindelijk duur komen te staan. Een deel van de verantwoording daarvoor ligt bij de coureur. Verstappen gaf immers aan de crash en gele vlag wel te hebben gezien, maar toch niet te hebben gelift. Omdat zijn wijze van passeren wel veilig zou zijn en 'F1-coureurs nou eenmaal weten wat ze doen'. Alhoewel dat laatste vast waar is, staat het simpelweg niet zo in de reglementen. "Drivers should reduce their speed and be prepared to change direction", luidt het devies bij een (enkele) gele vlag nou eenmaal. Verstappen had dus zelf al beter het zekere voor het onzekere kunnen nemen.

Tegelijkertijd ligt ook een stuk van de verantwoordelijkheid bij het team. En meer specifiek bij de race-engineer. Net zoals in Q2 gebeurde (om op de mediums te kunnen starten), had de race-engineer beter onmiddellijk en dwingend kunnen ingrijpen. Op het moment dat Bottas de muur raakte, was namelijk al duidelijk dat Leclerc zich had stukgebeten op de tijd en niet veel later zag Gianpiero Lambiase dat ook Hamilton en Vettel tekort kwamen. Op dat moment was Verstappen nog onderweg en had Lambiase dus de call moeten maken: 'liften'. Pole was immers al binnen, in het restant kon Verstappen alleen nog verliezen. Uit de onboard-beelden en bijbehorende radiocommunicatie blijkt dat zo'n dwingend advies niet is uitgevaardigd. De uiteindelijke gevolgen zijn bekend.

Na afloop zocht Red Bull logischerwijs nog naarstig naar verzachtende omstandigheden. Zo kwam de elektronische melding van 'geel' pas later en zagen engineers dus geen waarschuwing op hun schermen. Volgens Helmut Marko is dat ook meteen de reden dat men Verstappen vanaf de pitmuur niet adequaat kon waarschuwen. Maar die vlieger gaat niet helemaal op. Race-engineers hebben namelijk eveneens de beschikking over de gangbare beelden en dat was in dit geval al afdoende geweest. Al het bovenstaande was voor de simpele TV-kijker namelijk ook al te zien. In combinatie met een beetje boerenverstand had de conclusie kunnen luiden dat Verstappen enkel nog kon verliezen in het restant en men de run dus beter kon afbreken.

FIA maakt opnieuw geen sterke indruk

Voordat de uiteindelijke gevolgen bekend werden, gingen er echter nog weer uren voorbij. De Formule 1 bleek enkel op het asfalt een snelle sport te zijn, ook niet voor het eerst. De FIA imponeerde in Mexico dus allerminst. Zo opende de wedstrijdleiding eerst geen onderzoek naar het voorval, aangezien Verstappen een gele (en dus langzamere) minisector noteerde. Men ging daarmee voorbij aan het feit dat een langzamere minisector niet gelijk hoeft te staan aan liften, hetgeen bij geel wel gewenst is. De FIA ging uiteindelijk pas overstag na de uitspraken van Verstappen in de persconferentie. Alhoewel die uitspraken achteraf gezien niet handig waren en hij voor zijn eerlijkheid zou worden gestraft, blijft het ergens een zwaktebod dat de FIA zoiets nodig heeft om tot inzicht te komen. Dat het definitieve besluit ruim drie uur na de kwalificatie volgde, maakte de situatie er niet echt beter op.

Natuurlijk is deze analyse allemaal achteraf bezien en is het dan altijd een stuk makkelijker praten dan in het heetst van de strijd. Maar dat laat op zich onverlet dat dit doemscenario met de kennis en knowhow van Red Bull Racing wel te vermijden was geweest. Gelukkig heeft men nog kans op revanche en worden de echte knikkers pas op zondag verdeeld. Met een slipstream richting de eerste bocht en de ogenschijnlijk goede racepace van de RB15 hoeft al het bovenstaande dan ook nog niet desastreus te zijn. Een slag is verloren, de oorlog nog niet.

