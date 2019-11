Brawn hekelt 'klassiek probleem' na wegstemmen kwalificatieraces

Het idee om drie kwalificatieraces met omgekeerde startopstelling te rijden in 2020 was bedoeld om een antwoord te krijgen op de vraag of het iets is waarmee de Formule 1 nadien vooruit kan. Maar na een overleg tussen de teams, de FIA en de F1-bazen in Parijs vorige week werd duidelijk dat het plan geen unanieme steun ontvangt.

“Het huidige systeem werkt tot en met volgend jaar, daardoor hebben we unanieme steun nodig om veranderingen door te voeren. De teams zeiden in eerste instantie dat ze ermee akkoord zouden gaan, maar twee teams trokken dat tijdens onze laatste vergadering toch weer in”, verkondigt Brawn tegenover onder meer Motorsport.com.

Hoewel niet duidelijk is wie de twee tegenstanders precies zijn, gaat het waarschijnlijk om twee topteams die niet zitten te wachten op meer extra werk - en risico op schade - tijdens een GP-weekend. Maar terwijl Brawn zich ervan bewust is dat de situatie niet voor iedereen ideaal is, uit hij wel zijn frustratie over de teams die niet openstaan om iets nieuws te doen.

“Ik denk dat het een fascinerend idee is. De coureurs waren wel een beetje nerveus, wat ik kan begrijpen, maar we vroegen slechts om de mogelijkheid om het tijdens drie races uit te proberen. Als het niet zou werken, geven we dat gewoon toe. En als het wel werkt, dan is het mooi meegenomen richting de toekomst. Als het ertussen in zit, dan moeten we ermee aan de slag en proberen om het format verder te verbeteren. Het is frustrerend dat we die stap niet hebben kunnen zetten, maar maakt ook weer duidelijk: dit is een klassiek probleem voor de Formule 1."

Hoe discussies over vernieuwing in een impasse raken: